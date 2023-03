Los deportistas rusos siguen sometidos a controles antidopaje, afirma la AMA

Los deportistas rusos "se someten a controles" en este momento, asegura a la AFP el director general de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Olivier Niggli, que no puede por ahora pronunciarse sobre la reintegración de la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) ya que la AMA no sabe todavía si puede tener "confianza" o no.

A un año y medio de los Juegos Olímpicos de París-2024, mientras que el Comité Olímpico Internacional (COI) piensa en la posibilidad de reintegrar a los rusos y bielorrusos, excluidos del deporte mundial desde la invasión de Ucrania hace un año, el conflicto impide a la AMA viajar a Rusia y verificar la veracidad de las informaciones sobre antidopaje transmitidas por Moscú.

Rusia, acusada de un amplio escándalo de dopaje organizado, había sido excluida por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) durante dos años, hasta diciembre de 2022 de las competiciones internacionales. Los deportistas rusos fueron autorizados a competir bajo bandera neutral en los Juegos Olímpicos de verano de Tokio en 2021 y en los de invierno de Pekín en 2022.

Pregunta: Hace tres meses, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) había anunciado que iniciaba un examen exhaustivo de la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) para estudiar su eventual reintegración. ¿Cómo está el asunto? ¿Se tiene en cuenta en la evaluación el conflicto armado de Ucrania?

Respuesta: "El conflicto armado como tal, en todo caso el aspecto moral de las cosas, no influencia el trabajo que hacemos sobre la lucha antidopaje. Así que la respuesta es fácil y es que no. Seguimos un proceso que está en marcha. Si funciona, funciona con un conflicto armado o sin él. Ahí donde se hace un poco más complicado en realidad es en asegurar justamente que funciona y que las informaciones que recibimos son correctas, hay que validarlas. Y hoy no podemos. No vamos a enviar a gente a hacer una auditoría a Moscú por razones que son comprensibles. Así que hoy no estamos en medida de tener todas las respuestas".

P: ¿Entonces la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso no es un factor que ustedes tengan en cuenta?

R: "La organización nacional antidopaje puede funcionar aunque el país esté en guerra. Además la guerra no tiene lugar en Rusia. Así que la cuestión para nosotros es saber si podemos tener confianza en la organización antidopaje rusa o no. Y no tenemos la respuesta".

P: La Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) publica cifras de controles antidopaje, ¿cómo los interpreta?

R: "En Rusia, el sistema funciona todavía, las muestras salen de Rusia para ser analizadas en un laboratorio. No hay ningún problema para enviar las muestras a Turquía o Doha (Rusia no tiene ya laboratorio autorizado, por lo que las muestras son analizadas en el extranjero). Así que el sistema funciona. La RUSADA trabaja, efectúa un cierto número de controles. No tenemos elementos, nosotros, que nos hagan pensar que el trabajo no está bien hecho".

P: Los Juegos Olímpicos de París se acercan, se disputan en un año y medio, y el calendario se acorta para que ustedes puedan pronunciarse a favor o contra de una participación de los deportistas rusos...

R: "No es una cuestión referente a la lucha antidopaje. Para nosotros, la cuestión de los test antidopaje no está directamente ligada a la participación de un deportista en una competición. Normalmente, un programa antidopaje se extiende durante todo el año. Hay una parte que depende de la agencia rusa peor también una gran parte de las federaciones internacionales. Así que ese programa debe continuar con normalidad y en este momento no se ha detenido. La idea de que los rusos no se someten ahora a controles es falsa. Se someten a controles actualmente".

