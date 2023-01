Los Globos de Oro regresan después del boicot de Hollywood

Los Globos de Oro, opacados por escándalos en los últimos años, intentarán este martes recuperar su mermado prestigio con una gala en Los Ángeles en la que competirán superproducciones como "Top Gun" y "Avatar", además de "Los Fabelman" de Steven Spielberg.

La transmisión televisiva de esta ceremonia marcaba tradicionalmente el inicio de la temporada de premios del cine, pero el año pasado salió del aire tras acusaciones de falta de diversidad y prácticas poco éticas por parte de sus organizadores, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Tras algunos cambios de la HFPA, la televisora NBC transmitirá la 80ª edición de los Globos de Oro, a la cual han sido invitadas las principales estrellas de la industria.

Son esperados grandes como Spielberg, cuya el muy personal cinta "Los Fabelman" llega como favorita para alzarse como mejor drama, y Eddie Murphy, quien será premiado por su trayectoria.

El comediante Jerrod Carmichael animará la ceremonia, que contará con el director Quentin Tarantino entre sus presentadores.

Pero algunos nominados aún no confirmaron su asistencia.

Pete Hammond, columnista de la publicación especializada Deadline, prevé una ceremonia "diferente" a las de la era de derroche, brillo y opulentas fiestas bañadas en champán, habituales antes del covid y de que la industria boicoteara la gala.

"Los van a silenciar. No hay fiestas a las que ir después de la ceremonia. Los estudios no están gastando mucho dinero en esto", dijo a AFP.

Los que desfilen en la alfombra roja serán abordados por los periodistas con preguntas como "¿Te sientes a gusto aquí?", o "¿Los cambios hechos te parecen satisfactorios?", apuesta Hammond.

"No será solo '¿qué diseñador vistes esta noche'?".

A diferencia de los premios Óscar, los Globos de Oro dividen sus categorías entre drama y comedia o musical.

En drama, "Los Fabelman" de Spielberg enfrenta dos de las más taquilleras producciones del año pasado: "Top Gun: Maverick", protagonizada por Tom Cruise, y "Avatar: El camino del agua", de James Cameron.

"Tár", una ventana al feroz mundo de la música clásica, y "Elvis", la película biográfica sobre el rey del rock n'roll, podrían sorprender. Sus protagonistas Cate Blanchett, quien interpreta a una implacable directora de orquesta, y Austin Butler, quien se mete en la piel de Presley, lideran la pelea por los premios de actuación en las categorías dramáticas.

Brendan Fraser, nominado por "La ballena" ("The Whale" y quien afirma que una vez fue manoseado con lascivia por un expresidente de la HFPA, ha descartado asistir a la gala del martes.

Es poco probable también que aparezca Cruise, uno de los productores de "Top Gun: Maverick", luego de que en 2021 devolviera sus tres premios en protesta contra la HFPA.

"Los espíritus de la isla" ("The Banshees of Inisherin") lidera con ocho nominaciones este año, y es la favorita para ganar como mejor comedia. Su protagonista Colin Farrell despunta además como mejor actor de comedia.

La película, que retrata el abrupto fin de una amistad en una isla remota de Irlanda, compite con la producción que aborda el multiverso "Todo a la vez en todas partes" ("Everything Everywhere All At Once"), que también puede otorgar premios por sus actuaciones a Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan.

La HFPA amplió su cuerpo de votantes con unas 100 personas para volverlo más diverso racialmente, lo que dificulta las predicciones.

En ediciones anteriores, triunfar en los Globos de Oro era un indicador importante para las películas que buscaban destacar en los Óscar, y servía además como una valiosa herramienta de promoción.

Pero esto cambió debido a los escándalos recientes.

Aunque algunas vallas y publicidades anuncian el regreso de la premiación luego de la ausencia del año pasado, pocos nominados han agradecido públicamente a la HFPA.

De acuerdo con Hammond, algunos en la industria ambicionan en secreto que la ceremonia vuelva a su auge porque es un importante "engranaje para la temporada de premios" que "ha estado presente en Hollywood durante 80 años".

"No puedes comprar tradición", dijo.

Pero las quejas por la falta de diversidad, supuestos casos de corrupción y falta de profesionalismo han "atenuado" el brillo de los Globos de Oro cuando se trata de influir en el resultado de los Óscar, agregó el columnista.

"Cuando cada nota [sobre los Globos de Oro] habla sobre el escándalo, creo que los hace menos creíbles ante los ojos de los votantes de los Óscar".

amz/hg/pr/ll