Los hermanos Cerúndolo y colombiano Galán debutan con triunfos en Masters 1000 de Miami

Los hermanos argentinos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo y el colombiano Daniel Galán debutaron con victorias en la primera ronda del Masters 1000 de Miami, que inició este miércoles.

Francisco, el mayor de los hermanos, venció al neerlandés Tallon Griekspoor por 7-5, 4-6, 6-3 en dos horas y 25 minutos, en un partido en el que logró siete 'aces'. En segunda ronda se medirá con el gigante estadounidense Reilly Opelka, decimosexto favorito.

Esta fue la primera victoria en Masters 1000 del mayor de los hermanos argentinos y la primera este año en cancha dura.

Más tarde, su hermano Juan Manuel también arrancó con una victoria sobre el serbio Dusan Lajovic por 6-3 y 7-5. Juan Manuel se medirá en segunda ronda con el italiano Matteo Berrettini, cuarto preclasificado.

En tanto, el cafetero Galán, quien entró al evento por la 'qualy', liquidó con cierta facilidad su compromiso con el australiano John Millman en sets corridos de 6-4, 6-2 en una hora y 24 minutos.

Esta fue la tercera victoria del colombiano en primera ronda de un Masters 1000, todas precisamente en el torneo de Miami. El año pasado consiguió dos triunfos y llegó a tercera ronda, uno de sus mejores resultados en cancha rápida.

El colombiano se puso ahora 1-0 arriba en el tope histórico con el australiano. Galán se medirá en la siguiente manga contra el kazajo Alexander Bublik (N.30).

Por su parte, el francés Hugo Gastón sometió al estadounidense Emilio Nava por un fácil 6-2, 6-1 y ahora jugará contra el estadounidense John Isner, vigésimo cabeza de serie.

En el WTA 1000 femenino, la japonesa Naomi Osaka se estrenó con un triunfo sobre la australiana Astra Sharma en sets corridos de 6-3, 6-4.

La rival de Osaka en segunda ronda será la veterana alemana Angelique Kerber, decimotercera favorita.

Osaka, quien se vio muy recuperada, reveló que comenzó a trabajar con un terapeuta para lidiar con los problemas que la llevaron a salir entre lágrimas en Indian Wells a principios de este mes.

La estrella japonesa, que estuvo un tiempo fuera del deporte en 2021 debido a problemas de salud mental, buscó ayuda después de luchar para lidiar con las interrupciones en California durante su derrota ante Veronika Kudermetova.

La cuatro veces campeona de Grand Slam mostró un tremendo aplomo en esta jornada en el Hard Rock Stadium para vencer a Sharma, número 96 del mundo.

"No sé si puedo decir esto, pero finalmente comencé a hablar con un terapeuta después de Indian Wells", dijo Osaka. Solo tomó casi un año después del Abierto de Francia en 2021 cuando anunció que se tomaría un descanso.

"Ella (la terapeuta) me dijo estrategias y esas cosas. Me doy cuenta de lo útil que es. Me alegro de tener gente a mi alrededor que me dijo que siguiera en esa dirección. Pero, sí, básicamente estaba recordando todas las cosas que ella me dijo que hiciera, solo que respirara profundamente cuando lo necesitara", añadió la japonesa.

-- Resultados del miércoles en el torneo de Miami

Hombres - Primera ronda:

Francisco Cerúndolo (ARG) a Tallon Griekspoor (NED) 7-5, 4-6, 6-3

Brandon Nakashima (USA) a Soonwoo Kwon (KOR) 6-1, 7-5

Hugo Gastón (FRA) a Emilio Nava (USA) 6-2, 6-1

Juan Manuel Cerúndolo (ARG) a Dusan Lajovic (SRB) 6-3, 7-5

Jack Draper (GBR) a Gilles Simon (FRA) 7-5, 6-1

Mackenzie McDonald (USA) a Dominik Koepfer (GER) 6-7 (8/10), 6-4, 6-4

Henri Laaksonen (SUI) a Benoît Paire (FRA) 7-6 (10/8), 1-6, 6-4

Daniel Galán (COL) a John Millman (AUS) 6-4, 6-2

Mujeres - primera ronda:

Irina Begu (RUM) a Hailey Baptiste (USA) 6-7 (6/8), 6-1, 6-1

Aliaksandra Sasnovich (BLR) a Xinyu Wang (CHN) 7-6 (8/6), 6-4

Nuria Brancaccio (ITA) a Ajla Tomljanovic (AUS) 4-6, 7-6 (8/6), 6-2

Anna Kalinskaya (RUS) a Robin Montgomery (USA) 4-6, 6-4, 7-6 (7/4)

Karolína Muchová (CZE) a Tereza Martincova (CZE) 7-6 (7/3), 7-6 (7/3)

Naomi Osaka (JPN) a Astra Sharma (AUS) 6-3, 6-4

Vera Zvonareva (RUS) a Misaki Doi (JPN) 6-4, 6-1

Linda Fruhvirtová (CZE) a Danka Kovinic (MNE) 6-0, 6-4

Shuai Zhang (CHN) a Clara Tauson (DEN) 6-4, 4-6, 2-1 y abandono

Madison Brengle (USA) a Alexandra Eala (PHI) 6-2, 6-1

Anhelina Kalinina (UKR) a Ekaterine Gorgodze (GEO) 6-2, 3-6, 6-3

Dalma Gálfi (HUN) a Kristína Kucová (SVK) 6-0, 6-0

meh/cl