Los jóvenes desempleados de China quedan en la estacada ante desaceleración

La desaceleración económica en China ha arrojado a millones de jóvenes a una feroz competencia por empleos cada vez más escasos, con un futuro cada vez más incierto.

Las cifras oficiales divulgadas este mes revelan que uno de cada cinco jóvenes en las ciudades chinas estaba desempleado en julio, más del triple del promedio nacional y el nivel más alto desde enero de 2018.

Casi 11 millones de graduados ingresaron este verano boreal al mercado laboral chino, pero la economía creció solo 0,4% en el segundo trimestre, la tasa más débil en dos años.

Zhao Yuting, de 22 años, dijo a AFP que las empresas no quieren contratar por el enfriamiento de la economía y que los trabajadores con experiencia están buscando puestos de un nivel inicial en las empresas, dejando afuera a personas inexpertas como ella.

Desde su graduación en julio, ha presentado su currículo decenas de empresas y solo unas cuantas la llamaron para una entrevista, solo para después rechazarla por falta de experiencia.

Con su título en Inglés, Zhao pensó que podría ganarse la vida como tutora mientras encontraba un empleo de tiempo completo.

Pero medidas recientes contra los sectores de tecnología y educación, que suelen absorber talento joven, hicieron desaparecer esos puestos.

"Llevo dos o tres meses buscando empleo, pero las perspectivas de contratación son pocas", lamentó Zhao, quien debió volver a vivir con sus padres mientras busca trabajo. "Cuanto más tardo, mayor es la presión".

Los analistas apuntan a la economía lastrada por las restricciones por el covid y la gran cantidad de gente que ingresa a la fuerza laboral en la temporada de graduaciones, en julio y agosto, para explicar la falta de perspectivas para los jóvenes chinos.

Las cifras oficiales no miden el desempleo entre los jóvenes rurales, por lo que la verdadera cifra de desocupación podría ser más del doble del dato oficial, según Zhuang Bo, economista del grupo de investigación TS Lombard.

Los obreros también luchan por encontrar trabajo ante el enfriamiento de los sectores de la manufactura y la construcción.

"La realidad es más seria de lo que reflejan las cifras", destacó Ho-fung Hung, especialista en política económica china en la Universidad Johns Hopkins.

"Si el problema persiste sin solución, se van a propagar los desórdenes sociales", agregó.

En una feria de empleo en el centro tecnológico de Shenzhen se formaron largas filas de padres y graduados jóvenes en espera de una oportunidad de conversar con los reclutadores.

Pero los cazatalentos en la feria dicen que solo escogen a los graduados de las principales universidades porque hay muy pocos puestos disponibles.

"Mi meta era trabajar en Shenzhen, el 'Silicon Valley' de China", declaró a AFP Luo Wen, un licenciado en informática.

"Pero después de más de cuatro meses de buscar, estoy dispuesto a trabajar incluso en una ciudad pequeña por menos dinero", agregó.

Los graduados que lograron encontrar empleo este año reciben salarios en promedio 12% menores que el año pasado, según datos de la firma Zhaopin.

Y mientras algunos jóvenes bajan sus expectativas, otras aprovechan el tiempo para estudiar más.

Los expertos advierten que esto puede llevar a una "inflación de títulos", donde los empleadores exigen calificaciones cada vez más altas para empleos que no necesariamente los requieren.

Algunos analistas culpan a las políticas gubernamentales que llevaron a un rápido aumento en el número de estudiantes universitarios en la última década, sin que la economía pueda recibirlos.

"La pandemia y los confinamientos simplemente agravaron el problema", según Hung.

El gobierno se comprometió a generar más empleo mediante alivios fiscales a pequeñas empresas y financiamiento para emprendimientos.

El primer ministro Li Keqiang ha dicho que la crisis de empleo en China es "compleja y grave", y pidió a las empresas estatales ayudar a estabilizar la economía.

En tanto, muchos desempleados han acudido a escuelas en busca de preparación para los muy competitivos exámenes de ingreso al servicio público.

Dos millones de personas, una cifra histórica, se inscribieron para el examen del servicio civil en el otoño boreal.

Una encuesta reciente de 51job, uno de los principales servicios chinos de búsqueda de empleo, determinó que 40% de los consultados prefieren empleos estatales que carreras en la empresa privada.

Pero para Zhao, sin contactos en el sector público, quedan pocas opciones.

"Siento que no vislumbro el futuro", admitió. "No he avanzado nada, es lamentable".

