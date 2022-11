Los jugadores de Irán cantan su himno en duelo ante EEUU en el Mundial

Los jugadores iraníes entonaron sin entusiasmo su himno nacional antes del partido del Mundial de fútbol de Catar-2022 ante Estados Unidos, el martes en Doha, como ya habían hecho antes del partido de la segunda jornada y al contrario de lo realizado antes del primer partido.

La decisión, descrita como "colectiva" por el capitán Alireza Jahanbakhsh, de no cantar el himno en el partido de la primera jornada ante Inglaterra fue percibida como un gesto de apoyo a las víctimas de las manifestaciones duramente reprimidas en su país.

Este duelo Irán-Estados Unidos tiene un evidente componente político, ya que los dos países no tienen relaciones diplomáticas e Irán vive en estos momentos un movimiento de protestas sin precedentes, reprimido con sangre por Teherán.

En el plano deportivo, está en juego la clasificación a octavos de final del Mundial de Catar. El ganador logrará un pasaje a esa ronda y el perdedor quedará eliminado.

Justo antes del partido, la pareja Biden mostró en Twitter su apoyo a los jugadores estadounidenses: "Creemos que vamos a ganar".

Durante el himno se escucharon algunos silbidos en las gradas del estadio Al Thumama. Los jugadores parecían relajados en su entrada al campo.

Antes del partido contra Gales, el pasado jueves en la segunda jornada, el atacante iraní Mehdi Taremi había afirmado que los jugadores del 'Team Melli' no sufrían "ninguna presión" después de no haber cantado el himno nacional ante los ingleses.

"No me gusta hablar de temas políticos, pero no sufrimos ninguna presión", había declarado el jugador del Oporto.

Desde el inicio de las protestas en Irán, negarse a cantar el himno de la República islámica es uno de los gestos que los deportistas del país realizan en solidaridad con los manifestantes.

