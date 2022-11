Los Nets suspenden al menos cinco partidos a Irving por la promoción de película antisemita

Los Brooklyn Nets de la NBA suspendieron este jueves a su figura Kyrie Irving al menos cinco partidos sin sueldo por promocionar una película con contenido considerado antisemita y negarse después a disculparse.

"El hecho de no repudiar el antisemitismo cuando se le ha dado una clara oportunidad de hacerlo es profundamente preocupante, va en contra de los valores de nuestra organización y constituye una conducta perjudicial para el equipo. En consecuencia, pensamos que actualmente no es apto para estar asociado con los Brooklyn Nets", dijo la franquicia en un comunicado.

"Hemos decidido que Kyrie cumpla una suspensión sin sueldo hasta que satisfaga una serie de medidas reparadoras objetivas que aborden el impacto perjudicial de su conducta y el período de suspensión cumplido sea no inferior a cinco partidos", avanzaron los Nets, un equipo que atraviesa por una profunda crisis deportiva e institucional.

El talentoso y controvertido Irving, siete veces All-Star, publicó la semana pasada en sus redes sociales un enlace a la película "Hebrews to negroes: wake up black America", que contiene material considerado antisemita, lo que desató una avalancha de críticas entre la comunidad judía y figuras de la propia NBA, desde exjugadores como Shaquille O'Neal al comisionado Adam Silver.

A primera hora del jueves, el propio comisionado Silver había expresado su decepción con Irving, un jugador que ha desafiado varias veces a la liga en el pasado, y adelantó que se reunirá con él la próxima semana.

En 2020, el base hizo un llamado a sus colegas a boicotear la celebración de los playoffs de 2020 en la sede 'burbuja' de Disney World, donde la NBA trataba de resguardar la competición de la pandemia de coronavirus, y el año pasado se negó a vacunarse contra el virus, lo que le costó perderse dos tercios de la temporada.

Ante la creciente presión para que se retractara de su acción, Irving admitió el miércoles que promocionar "Hebrews to negroes: wake up black America", una película de 2018 basada en un libro homónimo, tuvo "un impacto negativo" en la comunidad judía y anunció también una donación de 500.000 dólares a organizaciones que trabajan para combatir discursos de odio.

El comisionado Silver, sin embargo, consideró insuficiente esa reacción del controvertido base ante una polémica que acapara la atención en la NBA desde la semana pasada.

"Kyrie Irving tomó una decisión imprudente al publicar un enlace a una película que contiene material antisemita profundamente ofensivo", dijo Silver en un comunicado.

Este mismo jueves, poco después del comunicado de Silver, Irving habló ante los medios y eludió disculparse y condenar el contenido de la película, asegurando que solo se hacía responsable de su publicación en redes, donde tiene 17,5 millones de seguidores en Instagram y otros 4,6 millones en Twitter.

"No sé cómo se justifica la etiqueta (antisemita)", dijo Irving. "Solo porque publique un (enlace a un) documental no significa que sea antisemita. No significa que esté automáticamente de acuerdo con todos los que creen en eso", declaró el base. "No puedo ser antisemita si sé de dónde vengo".

Estas declaraciones colmaron la paciencia de los Nets, sometidos a una gran presión para actuar contra su figura.

"Estuvimos consternados hoy, cuando se le dio la oportunidad en una sesión con los medios de comunicación, de que Kyrie se negó a decir inequívocamente que no tiene creencias antisemitas, ni reconocer el material de odio específico en la película", dijeron los Nets en el comunicado.

"Esta no fue la primera vez que tuvo la oportunidad de aclarar y no lo hizo", recordó la franquicia, cuyo propietario, el multimillonario Joe Tsai, ya había censurado la acción de su jugador en un mensaje la semana pasada.

A pesar de contar con tres figuras All-Star (el propio Irving, Kevin Durant y Ben Simmons), los Nets suman solo dos victorias en los primeros ocho partidos de la temporada, una crisis que le costó el puesto esta semana al entrenador Steve Nash.

