Los Óscar regresan a Hollywood y "CODA" podría llevarse el máximo galardón

Los Óscar regresaron a Hollywood este domingo tras abandonar el año pasado su tradicional escenario debido a la pandemia, en una gala en la que "CODA", "El poder del perro" y "Belfast" llegan como favoritas a quedarse con la preciada estatuilla de mejor película.

La ceremonia televisada de la 94ª entrega de los Premios de la Academia comenzó a las 17H00 locales (00H00 GMT del lunes) en el Teatro Dolby, y los famosos que pasaron los estrictos protocolos anticovid desfilaron por la alfombra roja con sus mejores vestidos y esmóquines.

Algunos, incluida la actriz Jamie Lee Curtis, llevaban cintas azules que decían #WithRefugees (con los refugiados), en apoyo a quienes han huido de Ucrania y otras zonas de conflicto.

"El poder del perro" parecía lista para darle a Netflix su primer Óscar a mejor película. Con doce nominaciones, este sombrío western sobre masculinidad tóxica en el Estados Unidos de los años 1920 podría convertir además a la neozelandesa Jane Campion en la tercera mujer en ganar un Óscar a la mejor dirección.

Pero "CODA", una comedia dramática de Apple+ TV sobre una hija de padres sordos dividida entre la ambición personal y el deber familiar, es una seria contrincante.

Aunque tampoco se puede descartar un triunfo de "Belfast", inspirada en la infancia de Kenneth Branagh y que aborda el conflicto en Irlanda del Norte en los años 1960.

"Es una carrera entre dos o tres caballos", dijo el editor de la revista Variety, Clayton Davis. "Hemos tenido dos años duros. Y 'CODA' es positiva, te hace sentir bien. Creo que los votantes de la Academia están en ese ánimo".

En un año en el que los éxitos de taquilla de gran presupuesto finalmente llegaron a las reabiertas salas de cine, y los servicios de streaming ampliaron su oferta con nuevas películas llenas de estrellas, la contienda en los rubros de actuación incluye a muchos famosos.

Will Smith es el preferido a ganar como mejor actor por interpretar al padre de Venus y Serena Williams en "Rey Richard: una familia ganadora", en una categoría donde también compite el español Javier Bardem ("Being the Ricardos"), quien ya ganó una estatuilla en 2008.

La española Penélope Cruz, esposa de Bardem, podría a su vez llevarse su segundo por el drama de Pedro Almodóvar "Madres paralelas", según Davis.

Para el columnista de The Hollywood Reporter, Scott Feinberg, "cualquiera" de las candidatas puede ganar, pero Jessica Chastain ("Los ojos de Tammy Faye") es la que tiene "más posibilidades". Kristen Stewart, Nicole Kidman y Olivia Colman también compiten por la estatuilla.

Como mejor actor de reparto, Troy Kotsur ("CODA"), que es sordo, lidera la carrera.

Y se espera Ariana DeBose, de ascendencia puertorriqueña, gane como mejor actriz de reparto por interpretar a Anita en la nueva versión del musical "West Side Story" ("Amor sin barreras"), que ya le dio un Óscar a la legendaria Rita Moreno en 1962.

También de origen puertorriqueño, el compositor y actor Lin-Manuel Miranda podría lograr el codiciado EGOT (Emmy, Grammy, Óscar y Tony) con una victoria a la mejor canción original por "Dos oruguitas", del filme animado "Encanto", pero anunció que no asistiría "por precaución" después de que su esposa se contagió de covid-19.

Branagh, que había dado positivo la semana pasada, apareció en la alfombra roja, al igual que Ciarán Hinds, nominado a mejor actor de reparto por "Belfast", que también se había contagiado.

"Encanto", una carta de amor a Colombia, incluye animadores y elenco latino, y pelea la mejor película animada, categoría en la que destacan el director mexicano Carlos López Estrada (por "Raya y el último dragón") y el productor de origen cubano Phil Lord (por "La familia Mitchell vs. las máquinas").

Los Óscar también aspiran a recuperar audiencia, luego de que la gala de 2021 fuera vista por apenas 10 millones de espectadores, una caída del 56% desde 2020, que ya era un mínimo histórico.

Para eso, se incluyó un premio "favorito de los fans" votado por el público en internet, presentado después de que las taquilleras "Spider Man: Sin camino a casa", y la 25ª película de James Bond "Sin tiempo para morir" recibieron solo un puñado de nominaciones.

Entre otras novedades, la Academia decidió pregrabar la entrega de premios en ocho categorías, y dar más tiempo a intervenciones de las presentadoras Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall y a actuaciones musicales más largas.

