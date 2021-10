Los programas de televisión de citas del futuro, presentados en Cannes

Citas en lenguaje de signos o en modo sadomasoquista, parejas y triángulos amorosos en una camioneta... El Mipcom, el mercado internacional de la televisión en Cannes (sur de Francia), presenta sus novedades en el sector de los programas de citas.

Estas son algunas de las ideas más llamativas o curiosas:

Ya no basta con que te den calabazas, ahora te vas al hoyo. Literalmente. En la británica "The love trap" ("La trampa amorosa"), doce chicas compiten por conquistar a un soltero, pero solo la mitad buscan realmente una relación de amor, las otras seis quieren hacerse con el dinero que consigue la elegida. El soltero tendrá que descubrir a las mentirosas que, una vez identificadas, son expulsadas del plató por una trampilla con solo apoyar un botón.

Misma resolución que en el programa alemán "Date or drop" ("Cita o cae"), donde una respuesta poco afortunada puede acabar con los candidatos, hombres y mujeres, en un hoyo.

Probar a ser tres cuando te aburres siendo dos, el programa "The love triangle" propone a parejas que prueben el poliamor. "Emisión atroz", "preguntas aburridas", el diario The Guardian atacó a este programa británico que empezó en E4 antes de pasar a Channel 4.

Otro reality show británico: "Kinky daters" ("Citas atrevidas") reúne a heterosexuales curiosos con adeptos de prácticas sexuales más atrevidas, como el fetichismo o el sadomasoquismo, y tendrán una "sala de juegos" para probar

En "Sexy Hands", las manos no van al pan, sino que sirven para comunicarse. En este programa sueco previsto en noviembre, la lengua de signos permite la seducción entre personas con problemas de audición, un romántico programa de "citas inclusivas".

Entre "Bailando por un sueño" y "Dirty dancing", la nueva emisión de telerrealidad de la BBC, "I like the way U move", promete hacer saltar chispas entre bailarines profesionales e inexpertos concursantes. Las parejas aprenderán a conocerse y tendrán que dejar patente su afinidad (y quién sabe, también su amor) en la pista de baile.

"No es el destino sino el viaje, lo que cuenta": El programa canadiense "Love van" hace suyo este aforismo y pone en la carretera a seis jóvenes solteros en una camioneta. En su viaje recogerán a nuevos aspirantes que pueden convertirse en nuevos compañeros de ruta, o acabar bajándose en la próxima etapa.

Otras emisiones como la francesa "Tiny house for big love" proponen probar la afinidad de los candidatos viviendo juntos en pequeñas casas itinerantes. En el programa neerlandés "B&B of love", seis propietarios de alojamientos en Europa (Francia, Países Bajos, Italia, Austria y Portugal), intentarán conquistar a su huésped, de forma literal.

