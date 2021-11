Los Pumas se reencuentran con la victoria en Italia (37-16)

Argentina dominó a Italia (37-16), este sábado en Treviso, para lograr su primera victoria desde el mes de julio contra Gales, poniendo fin a una serie negativa de siete reveses.

Una semana después de la buena imagen ofrecida ante Francia, que no pudo verse reflejada con una victoria (29-20), los Pumas anotaron cinco tries ante los 'Azzurri' -dos en el primer tiempo, tres en el segundo- para firmar su 17ª victoria en 23 partidos contra Italia, cuya última victoria ante los Pumas data de 2008.

No habían pasado diez minutos de partido cuando Marcos Kremer apuntó el primer try para el equipo dirigido por Mario Ledesma. Fue el segundo try con la selección albiceleste para el jugador del Stade Français, titular en la segunda línea.

Los Pumas ampliaron la ventaja por medio de Juan Martín González (28), y en el segundo acto firmarían otros tres tries: por la izquierda con el centro del Leicester Matías Moroni (41), por la derecha con el wing de Bordeaux-Bègles Santiago Cordero (55), y con el jugador de La Rochelle Facundo Bosch (76), quien abrió su casillero de puntos con la selección.

Los 'Azzurri', menos sólidos en defensa que hace una semana contra los All Blacks (derrota 47-9), resistieron gracias al pie de Paolo Garbisi (tres penales) y al primer try internacional del joven medio scrum Stephen Varney.

Primer try para Italia con su nuevo seleccionador neozelandés Kieran Crowley, quien pudo constatar el trabajo que tiene por delante.

Contra Uruguay en una semana buscará su primer triunfo, mientra que Argentina concluirá su gira ante Irlanda.

