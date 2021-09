Los Pumas vuelven a caer 36-13 contra Nueva Zelanda en Rugby Championship

Los All Blacks de Nueva Zelanda derrotaron por 36-13 (24-3 al descanso) a los Pumas argentinos, este sábado en Brisbane en la cuarta jornada del Rugby Championship.

En el otro partido de la fecha, disputado también en Brisbane, Australia derrotó por 30-17 (15-12 al descanso) a Sudáfrica.

Gracias a sus cinco tries, los All Blacks sumaron el punto de bonus y lideran el torneo con 20 puntos, Sudáfrica tiene 10, uno más que Australia y los Pumas siguen sin puntuar en esta edición.

Patrick Tuipulotu (6), TJ Perenara (29), Tupou Va'Ai (40+4 y 80+3) y Samisoni Taukei'aho (46) fueron los autores de los tries neozelandeses, que fueron muy superiores a una Argentina que pudo haber recibido un castigo mucho mayor si no se hubiesen anulado tres ensayos a los All Blacks.

Ante lo cargado del calendario, el seleccionador neozelandés Ian Foster solo alineó en el equipo titular a tres jugadores de los que habían aplastado hace una semana a Argentina (39-0), demostrando que la cantera de los All Blacks es inagotable.

"Tenemos un grupo muy fuerte y tenemos plena confianza en cualquiera que se ponga este jersey", destacó el 'skipper' Ardie Savea.

Ante la nueva derrota, a los Pumas les queda el consuelo de que esta vez sí pudieron anotar frente a los todopoderosos All Blacks.

Los Pumas anotaron un solo try mediada la segunda parte (55) por medio del apertura Emiliano Bofelli, autor de todos los tantos de los argentinos (con una conversión y dos penales transformados).

"Fuimos más competitivos que en el último partido, pero aún así anotaron cinco tries", lamentó el seleccionador argentino Mario Ledesma.

"Luchamos por ser mejores, creo que jugamos bien y estoy orgulloso del esfuerzo del equipo hasta el final", añadió.

En el otro partido de la jornada, Australia se impuso a Sudáfrica por 30-17).

Los Wallabies inscribieron cuatro tries en este partido, por uno solo de los vigentes campeones del mundo, que se mantuvieron vivos en la primera parte gracias al acierto con el pie de su chutador Hanke Pollard.

Los 'backs' Len Ikitau y Marika Koroibete, con dos tries cada uno, fueron los protagonistas del triunfo de Australia, que además sumó el bonus ofensivo.

"No aprovechamos nuestras oportunidades al final, pero ellos fueron realmente buenos hoy", admitió el capitán sudafricano Siya Kolisi.

"Tuvimos mucha posesión y jugamos principalmente en sus (zona de) 22 (metros), pero supieron pararnos", añadió.

En las dos últimas fechas, los Wallabies jugarán dos veces contra Argentina y los All Blacks, a los que solo una catástrofe privaría de un nuevo título, chocarán contra los Springboks.

mp/mcd