Los Pumas vuelven a ganar en Italia, Irlanda sorprende a los All Blacks

La selección argentina de rugby dominó a Italia (37-16), este sábado en Treviso, para lograr su primera victoria desde el mes de julio (contra Gales), poniendo fin a una serie negativa de siete reveses, mientras que Irlanda derrotó a los All Blacks (29-20) por tercera vez en su historia.

Una semana después de la buena imagen ofrecida ante Francia, que no pudo verse reflejada con una victoria (29-20), los Pumas anotaron cinco tries ante los 'Azzurri' -dos en el primer tiempo, tres en el segundo- para firmar su 16ª victoria en 23 partidos contra Italia, cuya última victoria ante los Pumas data de 2008.

El primer capítulo de la rivalidad italo-argentina fue hace 43 años (1978).

Además, éste se convirtió en el octavo triunfo consecutivo de Los Pumas ante los italianos, que pasa a ser el rival preferido de los argentinos, que tienen ante el XV europeo su mayor racha de victorias consecutivas (7), superando las encadenadas frente a Escocia, entre 1994 y 2008.

No habían pasado diez minutos de partido cuando Marcos Kremer apuntó el primer try para el equipo dirigido por Mario Ledesma.

Fue el segundo try con la selección albiceleste para el jugador del Stade Français, titular en la segunda línea.

Los Pumas ampliaron la ventaja por medio de Juan Martín González (28), y en el segundo acto firmarían otros tres tries: por la izquierda con el centro del Leicester Matías Moroni (41), por la derecha con el wing de Bordeaux-Bègles Santiago Cordero (55), y con el jugador de La Rochelle Facundo Bosch (76), quien abrió su casillero de puntos con la selección.

Los 'Azzurri', menos sólidos en defensa que hace una semana contra los All Blacks (derrota 47-9), resistieron gracias al pie de Paolo Garbisi (tres penales) y al primer try internacional del joven medio scrum Stephen Varney.

Primer try para Italia con su nuevo seleccionador neozelandés Kieran Crowley, quien pudo constatar el trabajo que tiene por delante.

Contra Uruguay en una semana buscará su primer triunfo, mientras que Argentina concluirá su gira ante Irlanda, en lo que será el último partido para los Pumas en 2021.

Precisamente Irlanda vivió una jornada histórica este sábado al derrotar a los All Blacks por tercera vez en su historia.

A pesar del susto final con un try anulado a los All Blacks por pase adelantado, a unos diez minutos del cierre del partido cuando el marcador era de 23-17, Irlanda fue capaz de controlar el duelo e inscribir tres bonitos tries, además de dos penales liberadores de Joey Carbery en la recta final.

En muy pocas ocasiones se ha podido ver a los neozelandeses dominados por una nación del hemisferio norte de la manera en la que fueron sometidos en Dublín..

Omnipresentes en los despejes y en los apoyos defensivos, disciplinados y eficaces, los jugadores dirigidos por Andy Farrell rompieron el juego de su rival, marcando además en los momentos cruciales del partido.

En otro encuentro internacional, Escocia regresó a la realidad cayendo claramente frente a Sudáfrica por 30-15 en Murrayfield, apenas una semana después de haber ganado a Australia, otra de las potencias del hemisferio sur (15-13).

Los actuales campeones del mundo cimentaron su victoria con dos tries de Makazole Mapimbi (29) y Damian de Allende (44) y los puntos con el pie de Elton Jantjies (11).

El capitán Stuart Hogg anotó los dos tries de una Escocia que por momentos soñó con la victoria y que llegaron al descanso con ventaja (10-8).

Con estas dos anotaciones, Hogg iguala a Ian Smith y Tony Stanger como los jugadores con más tries anotados para el XV del Cardo (24).

Sudáfrica cerrará la ventana de noviembre la próxima semana visitando a Inglaterra en Twickenham, en lo que será la reedición de la final del Mundial de Japón-2019.

El equipo inglés batió este sábado a Australia por 32-15, en un partido en el que se mostró dominador pero poco efectivo.

alu/av/iga-mcd/pm