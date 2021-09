Los Rojos se aferran a la lucha por un comodín en la Liga Nacional

Los Rojos de Cincinnati derrotaron este lunes a los Piratas de Pittsburgh 13x1 para aferrarse aún más en la lucha por el boleto de comodín de la Liga Nacional, en uno de los cinco partidos programados para la jornada en las Grandes Ligas de béisbol.

El toletero canadiense Joey Votto conectó dos jonrones y remolcó cuatro carreras, el cubano Nick Castellanos, el novato Jonathan India y el venezolano Eugenio Suárez también conectaron bambinazos por Cincinnati (82-75), que registró su cuarta victoria consecutiva, asegurando también una segunda temporada ganadora al hilo.

Castellanos tuvo cinco carreras impulsadas e India terminó con cuatro hits y anotó cuatro veces.

"Mentiría si dijera que Nick y yo no estábamos compitiendo. La competencia está en nuestra naturaleza. Cuando él conduce carreras no me afecta. Aún tengo mis posibilidades", dijo Votto.

Los Rojos se acercaron a 5 y 1/2 juegos de los Cardenales de St. Louis por el segundo comodín. Los Cardenales (87-69) solo necesitan una victoria más para asegurar el boleto.

El canadiense Votto, de 38 años, regresó con éxito a la alineación después de perderse dos juegos por un dolor en la rodilla izquierda. El primera base conectó un bambinazo de dos carreras ante el finalmente derrotado Connor Overton (0-1) durante la primera entrada de cuatro anotaciones de los Rojos.

Luego Votto conectó otro toletezo de cuatro esquinas contra Cody Ponce en la cuarta. El seis veces All-Star tiene 35 jonrones y 96 carreras impulsadas en su mejor temporada desde que casi ganó un segundo premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2017.

Por su parte, Castellanos conectó dos sacrificios antes de conectar su jonrón número 33 en el sexto, un disparo de tres anotaciones por el jardín central.

El 'bucanero' Anthony Alford conectó dos hits por Pittsburgh (58-98), incluido un doblete. Alford anotó la carrera de los Piratas con un lanzamiento descontrolado del lanzador Sanmartín en el quinto.

En Detroit, el dominicano Eloy Jiménez conectó un jonrón de dos carreras y el cubano Yasmani Grandal dio otro bambinazo para iniciar una cuarta entrada de seis carreras y los clasificados Medias Blancas de Chicago, campeones de la División Central de la Liga Americana, mantuvieron a raya a los Tigres con una reñida victoria de 8x7.

Las bancas se despejaron después de que el primera base de Chicago, el cubano José Abreu, y el campocorto de Detroit, Niko Goodrum, intercambiaron palabras cuando el antillano fue eliminado al intentar robar la segunda base en la novena entrada.

Abreu había sido golpeado por un lanzamiento de Alex Lange una entrada antes después de que Isaac Paredes, de los Tigres, fue golpeado también por un lanzamiento. No hubo expulsiones.

Jiménez llegó a base cuatro veces y anotó dos carreras. El venezolano César Hernández y Zack Collins impulsaron dos carreras cada uno en el marco de un juego pospuesto el miércoles pasado debido a la lluvia.

El abridor de los White Sox, Dallas Keuchel (9-9), permitió dos carreras y siete hits en cinco entradas. Liam Hendriks lanzó el noveno, cediendo un hit, para su 37º salvamento.

Por los 'felinos' el curazoleño Jonathan Schoop conectó un cuadrangular. El revés fue para Matt Manning (4-7), quien otorgó cinco bases por bolas, la mayor cantidad de su carrera, y permitió seis anotaciones en tres entradas y un tercio.

- Resultados del lunes en las Grandes Ligas:

Indios a Reales 8x3

Medias Blancas a Tigres 8x7

Rojos a Piratas 13x1

meh/cl