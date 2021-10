Luis Suárez apunta al Liverpool

Antiguo jugador del Liverpool, el delantero uruguayo del Atlético de Madrid Luis Suárez apunta el martes a su exequipo en la Champions, con ganas de olvidar la humillación sufrida con el Barcelona en 2019.

El equipo azulgrana vivió un infierno en Anfield ese día al ver cómo el equipo inglés goleaba 4-0, levantando el 3-0 en contra de la ida en el Camp Nou, ante la impotencia del 'Pistolero'.

"Estas cosas no pueden suceder", había afirmado Suárez, que había contribuido con un gol en la ida, tras la derrota en Liverpool.

Tres años más tarde, el uruguayo vuelve a cruzarse en el camino de los hombres de Jurgen Klopp, ahora con la camiseta rojiblanca del Atlético y las mismas ganas de perforar la portería contraria.

A sus 34 años, Suárez está viviendo un gran momento en el Atlético, que lo recibió con los brazos abiertos tras una traumática salida del conjunto azulgrana.

"Llegado el momento me molestaron las formas, ya lo dije, me dolieron, más que nada porque soy un jugador que siempre le di todo al Barcelona", recordaba Suárez a la televisión pública española en septiembre.

"Cuando hablé con él, lo primero que le dije fue: 'Mirá Luis, nosotros necesitamos ganar, y vos querés ganar, la puerta está abierta'", relataba en mayo el técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, a ESPN, recordando su alegría por la posibilidad de contar con el uruguayo.

Tras su llegada, Suárez no pudo tener mejor inicio con el Atlético de Madrid con el que se convirtió en campeón de Liga, tras marcar 21 goles y dar tres asistencias en 32 encuentros del campeonato español.

Y en la actual temporada, el 'Pistolero' sigue con una puntería bien afinada entres los principales goleadores ligueros, con cuatro dianas en ocho encuentros.

Uno de ellos en la victoria 2-0 sobre el Barcelona el 2 de octubre en la Liga, cobrándose una primera 'revancha' sobre su antiguo club.

El miércoles tendrá la oportunidad de resarcirse también ante el Liverpool, el equipo cuya camiseta defendió entre 2010 y 2014, antes de dar el salto al Barcelona.

Una nueva ocasión para el uruguayo de mostrar sus ganas de superación pese a su veteranía.

"Lo veo como siempre desde que llegó, llegó con la misma hambre, ilusión, con el mismo desafío de mostrar que está vigente y nosotros lo intentamos acompañar de la mejor manera para potenciar lo mejor que tiene que es gol", afirmaba Simeone la víspera del encuentro contra el Barcelona.

Y Suárez no duda en dar un paso al frente cuando se le requiere.

"Me gusta, me gusta asumir esa responsabilidad, el de que uno ha luchado mucho para estar en la élite de fútbol porque se lo ha ganado a pulso, a estadística", aseguraba Suárez a la televisión pública española antes de su encuentro contra el Barça.

"He asumido la responsabilidad en el Barcelona cuando no estaba Leo, jugamos contra el Madrid hice tres goles sin Leo, en el Liverpool me tocó situaciones similares (...) en el Ajax con 21 o 22 años era capitán, me han tocado vivir situaciones que valoro muchísimo", añadió entonces Suárez, dispuesto a hacer lo mismo de rojiblanco el martes frente al Liverpool.

gr/psr