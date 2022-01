Lyon gana 1-0 en derbi al colista Saint-Etienne

El Lyon confirmó su mejoría con un triunfo por 1-0 ante su vecino Saint-Etienne, colista y cada vez más hundido, este viernes en el primer partido de la 22ª jornada de la Ligue 1 francesa.

Sin numerosos titulares y con una defensa de circunstancias por las lesiones y la suspensión de Jérôme Boateng, el Lyon pudo quedarse con los tres puntos gracias a un penal transformado por Moussa Dembélé en el minuto 15.

Tras este triunfo, el Lyon se pone provisionalmente décimo, mientras que el Saint-Etienne encadena una séptima derrota consecutiva y continúa hundiéndose hacia la Ligue 2.

El Lyon todavía ve lejos el objetivo de finalizar en el podio pero con esta victoria se aproxima provisionalmente a seis puntos del Marsella (3º).

"Es un resultado importante y merecido", estimó el técnico del Lyon, Peter Bosz.

"No conseguimos el segundo gol y por eso no me quedé tranquilo hasta el final", reconoció el entrenador de los locales.

El líder, el París Saint-Germain, recibirá el domingo al Reims (14º).

Antes de este fin de semana, el PSG tiene 11 puntos de ventaja sobre el segundo, el Niza, que el domingo visita al Metz (16º).

-- Resultados de la 22ª jornada de la Ligue 1:

- Viernes:

Lyon - Saint Etienne 1 - 0

- Sábado:

(16h00 GMT) Brest - Lille

(20h00 GMT) Lens - Marsella

- Domingo:

(12h00 GMT) Metz - Niza

(14h00 GMT) Nantes - Lorient

Clermont-Ferrand - Rennes

Angers - Troyes

Burdeos - Estrasburgo

(16h05 GMT) Montpellier - Mónaco

(19h45 GMT) París SG - Reims

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 50 21 15 5 1 42 18 24

2. Niza 39 21 12 4 5 34 18 16

3. Marsella 37 20 10 7 3 28 16 12

4. Estrasburgo 35 21 10 5 6 41 25 16

5. Rennes 34 21 10 4 7 40 19 21

6. Mónaco 33 21 9 6 6 33 23 10

7. Lens 33 21 9 6 6 36 29 7

8. Lille 32 21 8 8 5 30 28 2

9. Montpellier 31 21 9 4 8 34 28 6

10. Lyon 31 21 8 8 5 29 27 2

11. Nantes 29 21 8 5 8 26 25 1

12. Angers 26 20 6 8 6 26 27 -1

13. Brest 25 21 6 7 8 26 33 -7

14. Reims 24 21 5 9 7 22 23 -1

15. Troyes 20 21 5 5 11 19 29 -10

16. Metz 19 21 4 7 10 24 41 -17

17. Clermont-Ferrand 18 21 4 6 11 20 38 -18

18. Lorient 17 21 3 8 10 16 34 -18

19. Burdeos 17 21 3 8 10 30 50 -20

20. Saint Etienne 12 21 2 6 13 18 43 -25

bur-hpa/dr