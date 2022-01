Magic Johnson critica a los Lakers por "falta de esfuerzo"

Magic Johnson, leyenda del Salón de la Fama de la NBA, criticó en las redes sociales a Los Ángeles Lakers, después de que sufrieran en la víspera una vergonzosa derrota por 37 puntos ante los Denver Nuggets.

En lo que fue la segunda derrota más amplia en la carrera de LeBron James, los Lakers fueron derrotados 133-96 por los Nuggets el sábado por la noche, lo que provocó una fuerte reacción de Johnson.

"Nosotros, como fanáticos de los Lakers, podemos aceptar que nos superen, pero merecemos más que una falta de esfuerzo y un sentido de urgencia", tuiteó Magic Johnson a sus 5,1 millones de seguidores en Twitter. "Propietaria Jeanie Buss, te mereces algo mejor", añadió.

LeBron terminó con 25 puntos, el máximo del equipo, pero disparó solo dos de ocho desde el rango de tres puntos y nueve de 23 desde la pintura.

La derrota del sábado fue la tercera consecutiva de los Lakers, dejándolos con balance de 21-22 en la Conferencia Oeste. Permitieron que los Nuggets dispararan 23 de 40 desde el rango de tres puntos y fueron superados en rebotes 51-41.

El pívot titular de los Lakers, Dwight Howard, terminó con solo 13 puntos y no fue rival para la estrella de Denver, el serbio Nikola Jokic, quien registró su octavo triple-doble de la temporada. Los cinco titulares de los Nuggets terminaron en cifras dobles.

El estelar base Russell Westbrook estuvo de acuerdo en que los jugadores de los Lakers deben trabajar más duro en la cancha. Pero agregó que Johnson no está lo suficientemente cerca del equipo como para saber qué está pasando dentro del vestidor.

"Los equipos están jugando más duro que nosotros, así de simple", señaló Westbrook. "Magic tiene derecho a su opinión. (Pero) no está aquí todos los días. No está cerca de nosotros todos los días. No está al tanto de lo que sucede internamente con nosotros".

gph/meh/gfe