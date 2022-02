Magnate conservador abandonará Meta y se dedicaría a apoyar agenda de Trump

El multimillonario conservador e inversionista de riesgo Peter Thiel dejará la directiva de Meta, casa matriz de la gigante Facebook, indicó la firma este lunes, tras un extenso mandato que vio el crecimiento de la mayor red social y su respaldo expreso al expresidente Donald Trump.

"Ha servido en nuestra directiva por casi dos décadas, y siempre hemos sabido que, en algún punto, dedicaría su tiempo a otros intereses", sostuvo el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, en un comunicado.

El anuncio no ofreció mayores detalles de sus planes a futuro. No obstante, los diarios The Wall Street Journal y el The New York Times informaron que podría enfocar en ayudar a candidatos republicanos respaldando la agenda de Trump en las venideras elecciones de medio mandato.

Se espera que Thiel abandone la directiva después de que se lleve a cabo una junta de inversionistas de Meta, usualmente celebrada en mayo.

Thiel fue el primer inversor de Facebook, con una participación que le generó cientos de millones de dólares, y se unió a la directiva del gigante emergente en 2005. Amasó su riqueza por medio de la compañía de pagos en línea PayPal, fundada en 1998, e invirtió en otras plataformas destacadas de negocios como Airbnb, Affirm, Stripe y la empresa de proyectos espaciales SpaceX.

Considerado uno de los conservadores más prominentes de la industria de la tecnología, se convirtió en partidario de Donald Trump (2017-2021), al punto de apoyar su exitosa campaña a la presidencia con una donación de 1,25 millones de dólares en 2016.

"La inteligencia, energía y conciencia de Mark Zuckerberg es tremenda. Sus talentos bien le servirán a Meta mientras dirige la compañía a una nueva era", comentó Thiel en el comunicado.

Durante mucho tiempo, Thiel fue un hombre de confianza de Zuckerberg, pero con los años se distanció de la cultura de Silicon Valley.

