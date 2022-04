Magnate de TV argentina Marcelo Tinelli renuncia como presidente de San Lorenzo

El empresario y popular animador de la televisión argentina Marcelo Tinelli renunció el sábado a la presidencia de San Lorenzo de Almagro, club de la primera división envuelto en una prolongada crisis futbolística.

"He decidido dejar mi cargo como presidente. Lo que uno siente cuando cree que está dando lo mejor, en ciertos momentos no se plasma en una realidad concreta o no alcanza", escribió el magnate televisivo al explicar los motivos de su renuncia como titular de San Lorenzo, club del que es simpatizante el papa Francisco.

El Ciclón está eliminado de la próxima ronda de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), ubicado en el décimo puesto entre 14 competidores de la Zona 1.

Este año también quedado afuera de la Copa Argentina. Los hinchas están enfurecidos con la dirigencia y se habían realizado manifestaciones para reclamar el alejamiento de toda la comisión directiva.

Tinelli, de 62 años, había tenido que renunciar también este año a la dirección de la LPF, medida que fortaleció el poder de Claudio Tapia como presidente de la entidad madre, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El mayor éxito de Tinelli como integrante de la directiva sanlorencista fue la conquista de la Copa Libertadores-2014.

En 2019 se consagró presidente al ganar las elecciones internas con más del 80% de los votos de los socios. El sillón ha quedado vacante para la convocatoria a nuevos comicios.

