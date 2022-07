Magnus Carlsen renuncia a defender su título en el Mundial de ajedrez de 2023

El número uno mundial del ajedrez, el noruego Magnus Carlsen, anunció este miércoles su renuncia a defender su título en el Mundial de 2023.

"No estoy motivado con la idea de disputar otra partida. Pienso simplemente que no tengo gran cosa que ganar. No me gusta esto", declaró Carlsen en el primer episodio de su podcast "The Magnus Effect" (El Efecto Magnus).

En los últimos meses, Carlsen había dadao a entender en varias ocasiones que, cansado de un título que ostenta desde hace casi diez años, podría abandonar su trono sin combatir.

Habló de esta posibilidad el pasado diciembre, poco tiempo después de haber sido coronado doble campeón mundial de ajedrez, tras vencer al ruso Ian Nepomniachi por 7,5-3,5.

"Aunque estoy seguro de que una partida sería interesante por razones históricas y por otras, no tengo ningún deseo de jugar y no jugaré simplemente por hacerlo", declaró Carlsen en un podcast publicado este miércoles.

En caso de nuevos éxitos en 2023, Carlsen habría podido igualar con el alemán Emanuel Lasker -campeón de 1894 a 1921- y con el soviético Mijal Botvinnik -campeón entre 1948 y 1963, aunque en ese tiempo había perdido dos veces-.

"En conjunto, tengo la impresión de que es el momento para mí de abandonar las partidas del Mundial. No excluyo un regreso en el futuro", añadió Carlsen, precisando que no se plantea la retirada.

"Para que no haya ambigüedad, no me retiro del ajedrez, voy a seguir siendo un jugador activo", aseguró el jugador de 31 años.

La renuncia de Carlsen debería beneficiar al segundo del Torneo de Candidatos, el chino Ding Liren, probable futuro adversario de Ian Nepomniachtchi por la corona mundial.

