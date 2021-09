Malí se defiende ante las críticas por querer reclutar a "mercenarios" rusos

El gobierno maliense, acusado de querer reclutar a "mercenarios" de la empresa de seguridad rusa Wagner, reivindicó este domingo su capacidad para "decidir qué socios puede solicitar o no".

"Respecto a la supuesta voluntad de las autoridades malienses de contratar a 'mercenarios'", el gobierno de transición dirigido por militares reivindicó su "soberanía" y "preocupación para preservar la integridad territorial" del país, en un comunicado publicado por el ministerio de Relaciones Exteriores malienses.

"No permitirá a ningún Estado que elija en su lugar y aún menos que decida qué socios puede solicitar o no", indicó el comunicado en que no se mencionaba a Rusia ni la empresa Wagner.

Francia y Alemania advirtieron que un despliegue de paramilitares de la empresa rusa les haría reflexionar sobre la continuidad de su intervención militar en Malí, donde combaten a grupos yihadistas.

El gobierno maliense no ha mencionado en público la posibilidad de contratar los servicios de Wagner, pero el jueves se refirió a la búsqueda de "un plan B" en una reunión con la asociación "Fórum de Bamako".

"Hay socios que decidieron abandonar Malí para concentrarse en otros países, hay zonas que quedaron abandonadas", aseguró en ese encuentro el primer ministro maliense, Choguel Kokalla Maïga, refiriéndose a la voluntad francesa de reducir las tropas de la operación Barkhane en el Sahel.

Según una fuente francesa que sigue de cerca esta cuestión, el gobierno maliense valora la posibilidad de firmar un contrato con Wagner para contratar a unos 1.000 paramilitares rusos para que formen a soldados malienses y garanticen la seguridad de sus dirigentes.

Otra fuente del ministerio maliense de Defensa confirmó a la AFP esta información, aunque prefirió no ser citada.

