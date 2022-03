Manchester City hace valer la goleada de la ida y ya está en cuartos de la Champions

El Manchester City se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones tras empatar 0-0 en su estadio ante el Sporting de Lisboa, gracias a la victoria por 5-0 lograda en la ida en Portugal.

En un partido en el que dominó, pero sin exhibir el juego ofensivo habitual, el equipo de Pep Guardiola llegó a marcar un tanto al inicio de la segunda parte, de Gabriel Jesús, pero fue anulado por fuera de juego del delantero brasileño.

"La primera parte ha sido mejor que la segunda. Después del gol anulado no estuvimos demasiado activos. No nos movimos. No era un partido fácil, después de la ida ya estaba todo casi decidido", admitió Guardiola tras el duelo.

Pese a dejar decidida la eliminatoria en la ida, el técnico catalán no quiso tomar riesgos y solo dejó en el banquillo a tres titulares habituales, el belga Kevin de Bruyne, el argelino Riyad Mahrez y el español Rodri.

El otro cambio fue obligado: el lateral portugués Joao Cancelo, enfermo, dejó su puesto al joven Conrad Egan-Riley, que a sus 19 años debutó en partido europeo.

El City comenzó dominando, pero sin imprimir a su juego la velocidad habitual, por lo que facilitaba la labor defensiva de los portugueses, que tampoco se animaban mucho a buscar el arco defendido por el brasileño Ederson Moraes.

Poco a poco el equipo de Guardiola fue aumentando las revoluciones y en el minuto 24 llegó la primera ocasión de gol, en un disparo de Phil Foden que sacó de puños el portero español Antonio Adán.

La otra clara ocasión que tuvo el City antes del descanso fue un mano a mano de Raheem Sterling con Adán que el portero español sacó con una mano (38).

La entrada a la cancha de Mahrez, uno de los jugadores más en forma del City, se notó nada más iniciarse la segunda parte, ya que una jugada individual del argelino la envió a la red Gabriel Jesús, aunque el árbitro anuló el gol por fuera de juego del delantero brasileño (47).

Gabriel Jesus lo volvió a intentar poco después, pero Adán atajó en dos tiempos (56).

En la última media hora, el Sporting pareció dar un paso adelante para buscar un triunfo de prestigio y el inglés Marcus Edwards tuvo una de las primeras ocasiones para el Sporting, en un disparo desde dentro del área que atajó Ederson (60).

En el tramo final, Guardiola se permitió el lujo de cambiar a Ederson por Scott Carson, no por lesión del brasileño, sino por dar la ocasión al veterano portero de 36 años de debutar en la Champions.

Y Carson respondió echándose a los pies de Paulinho para salvar el gol del delantero portugués (76).

Carson no pudo festejar su debut en Champions con una victoria, pero sí con la clasificación del City para los cuartos de final en una competición de la que es el vigente subcampeón.

"Tras el resultado del primer partido la eliminatoria se hizo prácticamente imposible", comentó Antonio Adán.

"Tenemos que estar orgullosos porque es parte del proceso de crecer como grupo. El equipo estuvo mejor defensivamente y ellos tampoco jugaron con la misma claridad. Nos vamos satisfechos tras el partido de vuelta", añadió el veterano portero español.

add/mcd