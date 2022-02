Manchester United y Watford, unidos en una pancarta por la paz en Ucrania

El Manchester United y el Watford (0-0) se unieron detrás de una pancarta donde la palabra "Paz" estaba escrita en seis lenguas, entre ellas el ruso, como gesto contra la invasión de Ucrania por parte de Rusia, antes de su partido de este sábado en la 27ª jornada de la Premier League.

La idea de agruparse tras la pancarta, donde se leía también "Peace and Love" (Paz y Amor) fue sugerida por el entrenador alemán del Manchester United, Ralf Rangnick, que lucía en su ropa un pequeño mensaje con "NO WAR" (No a la guerra), explicó el club mancuniano.

El fútbol inglés se movilizó este sábado en solidaridad con Ucrania.

En Selhurst Park, antes del partido Crystal Palace-Burnley, los paneles luminosos mostraron el mensaje "Estamos junto a Ucrania".

En el partido entre Brighton y Aston Villa, el lateral del Aston Villa Matty Cash, recientemente nacionalizado polaco, tuvo un gesto con su compañero de selección Tomasz Kedziora, que juega en el Dinamo de Kiev.

Tras marcar en su partido, levantó su camiseta para dejar ver el mensaje "Tomasz Kiedzora + su familia: sed fuertes, hermano", con un corazón dibujado.

La Premier League autorizó las muestras de apoyo a Ucrania, pero Matty Cash vio una tarjeta amarilla, mostrada por el árbitro John Brooks.

Pese a que solo hay tres jugadores ucranianos en la Premier League (y ningún ruso), el azar del calendario quiso que dos de ellos se encontrasen este sábado en una cancha.

Fue en Goodison Park, donde Vitaly Mykolenko del Everton se reencontró con su compatriota del Manchester City Oleksander Zinchenko. Ambos se fundieron en un emotivo abrazo en el círculo central durante el calentamiento, bajo los aplausos del público.

El Everton decidió también no hacer sonar este sábado su habitual sirena que simula un ataque aéreo dado el contexto actual.

Justo antes del partido, las cámaras de televisión enfocaron a Zinchenko, llorando en el banquillo. El jugador participó en las veladas de apoyo a su país organizadas en Inglaterra, con el permiso del club.

hap/rbo/dr/mcd/rsc