Mancini incluye a Pobega en lista de Italia para próximos partidos

El seleccionador de Italia, Roberto Mancini, convocó este viernes a 28 jugadores, entre ellos Tommaso Pobega (Torino) como novedad, para los dos últimos partidos del equipo en las eliminatorias al Mundial-2022.

Pobega, mediocampista de 22 años, juega en el Torino cedido por el AC Milan.

En la lista no figuran por lesión varios campeones de la Eurocopa, Marco Verratti (París SG), Matteo Pessina (Atalanta) y Rafael Toloi (Atalanta), así como Leonardo Spinazzola (Roma).

Italia se disputará presumiblemente el primer lugar del grupo contra Suiza, en su enfrentamiento del 12 de noviembre en Roma.

La Azzurra es actualmente líder de la clasificación del grupo C con 14 puntos, igual que Suiza, pero con una ligera ventaja en la diferencia de goles general (+11 contra +9).

Tres días después, el 15 de noviembre, Italia visitará a Irlanda del Norte y Suiza recibirá a Bulgaria.

Italia se perdió el último Mundial, en Rusia en 2018, al no conseguir clasificarse.

- Lista de 28 jugadores convocados por Italia para los dos próximos partidos:

Arqueros: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (París SG), Alex Meret (Nápoles), Salvatore Sirigu (Génova)

Defensas: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (AC Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Nápoles), Emerson Palmieri (Lyon/FRA), Gianluca Mancini (AS Roma)

Mediocampistas: Nicolo Barella (Inter Milan), Bryan Cristante (AS Roma), Jorginho (Chelsea/ENG), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (AC Milan), Nicolo Zaniolo (AS Roma)

Atacantes: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Nápoles), Giacomo Raspadori (Sassuolo)

