Marc Soler gana 5ª etapa de la Vuelta a España, Rudy Molard nuevo líder

El ciclista español Marc Soler (UAE Emirates) ganó en solitario en la 5ª etapa de la Vuelta a España, disputada este miércoles entre Irún y Bilbao, tras la que el francés Rudy Molard (Groupama-FDJ) es el nuevo líder de la carrera.

Ambos ciclistas formaban parte de la fuga de la jornada, que llegó a Bilbao con cinco minutos de ventaja sobre el pelotón en el que viajaba el esloveno Primoz Roglic, maillot rojo al inicio de la jornada.

"No me lo esperaba, después de ayer", admitió Soler tras perder muchos minutos en la etapa del martes. "Al final he podido rematar, y estoy muy feliz".

"Quería entrar en la fuga, estuve peleando mucho (...) En el final, quería probar y he dado el máximo. Ha habido un parón en la subida, y a partir de ahí, a tope hasta meta", explicó Soler, que pone fin a la sequía dos años sin victorias del ciclismo español en las grandes vueltas.

"Siempre se habla mucho, pero no es fácil. Hay muchos españoles en muchos equipos, pero muchas veces toca trabajar. No es tan fácil, pero también podemos ganar".

En la primera parte de la etapa (de 187,2 km de recorrido) se rodó muy rápido hasta que se formó la escapada de una veintena de corredores, un grupo que se fue reduciendo poco a poco en la segunda parte del trazado, que incluía el paso de cinco puertos de montaña, de 2ª y 3ª categoría.

Soler tuvo que saltar por detrás del grupo de escapados y recortar dos minutos para unirse a los fugados.

En el primer paso por el Alto del Vivero, el grupo cabecero ya estaba formado por una docena de corredores. En el segundo paso por esta ascensión corta, pero dura, el británico Jake Stewart (Groupama-FDJ) intentó el ataque en solitario y llegó a contar con 20 segundos de ventaja a nueve kilómetros para la meta.

Soler saltó por detrás a cazarle y le superó en el último kilómetro del ascenso.

Tras coronar (a falta de 6 km para meta) con 14 segundos de ventaja sobre sus compañeros de escapada, Soler inició una crono camino de Bilbao, a donde entró con unos metros de ventaja que pudo mantener para llevarse la victoria, aventajando en 4 segundos al sudafricano Daryl Impey, segundo y primer corredor del grupo perseguidor, en el que Molard entró 4º para enfundarse el maillot rojo de líder.

"Ha sido un gran día para mí (...) Estoy de rojo... ¡es increíble! (...) Esto significa mucho para mí. El año pasado abandoné la carrera tras una grave caída. No sabía si sería capaz de volver a mi mejor nivel. Sin embargo, un año después estoy liderando una Gran Vuelta. Lo pasé mal en invierno, no pude hacer deporte durante muchas semanas. ¡Siempre hay que creer!", explicó el francés, que cuenta con dos segundos de ventaja sobre el británico Fred Whright (Bahrain) y 1:09 sobre el alemán Nikias Arndt (DSM), con Roglic en el 4º puesto a 4:09.

El pelotón principal rodó muy tranquilo en la segunda parte de la etapa y llegó a la meta con 5:09 de desventaja sobre el vencedor del día.

El jueves se disputará la 6ª etapa, en la que los corredores de la Vuelta partirán desde Bilbao y tras recorrer 181,2 km y salir del País Vasco, llegarán a la meta situada en la cima del Pico Jano (en Cantabria), con 12,6 km de ascenso al 6,55% de desnivel medio.

mcd/iga