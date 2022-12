Marsella golea al Toulouse y se mete en el podio de la Ligue 1

Marsella goleó 6-1 al Toulouse y se coloca tercero del campeonato francés (3º), después de que el Rennes perdiera este jueves 3-1 frente al Reims, cediendo su plaza en el podio de la Ligue 1 al equipo entrenado por el croata Igor Tudor.

En la segunda tanda de encuentros de la 16ª jornada de la Ligue 1, la primera tras el parón mundialista, el Marsella (3º) volvió a la acción con fuerza, infligiendo esa goleada inapelable al Toulouse (13º).

Los goles del Marsella los anotaron Valentin Rongier (13), Rasmus Nicolaisen (41, en contra), Sead Kolasinac (52), Dimitri Payet (62), Cengiz Under (80, de penal) y Nuno Tavares (82).

Por el Toulouse marcó Branco Van den Boomen al transformar un penal (66).

Con esta victoria, el Marsella suma 33 puntos, dos más que el Rennes, que cayó 3-1 en su visita al Reims (10º), poniendo fin a una racha de 17 partidos sin conocer la derrota para el equipo entrenado por Bruno Genesio.

"Comenzamos a jugar en el minuto 45. No se puede esperar mucho cuando se comienza el partido de esa manera, perdiendo ya en el minuto 6, después de que el rival hubiese tenido tres ocasiones", lamentó Genesio.

"Nos han superado en todo (...) Espero que sea un mal por un bien, ya que así se dejará de hablar de nuestra racha de imbatibilidad", agregó.

El Marsella, por su parte, logra un tercer triunfo consecutivo que parece poner fin a la mala racha vivida por el club en diciembre, cuando solo sumó un punto de 12 posibles y sus chances de luchar por el título parecieron evaporarse.

"Me quedo con todos los goles que hemos marcado (...) No hemos parado de luchar y eso me ha gustado también", destacó Tudor tras la victoria de su equipo, "que nos debe hacer progresar aún más".

El Lens se mantiene segundo, con 37 puntos (con 16 de los últimos 18 posibles), tras empatar sin goles al Niza (9º), antes de recibir el domingo al líder París SG, que el miércoles sufrió para derrotar por 2-1 al Estrasburgo (19º) gracias a un gol de penal en el descuento de Kylian Mbappé.

Neymar fue expulsado en la segunda parte tras ver dos tarjetas amarillas y no podrá jugar el domingo, como tampoco lo hará Lionel Messi, de vacaciones aún tras proclamarse campeón del mundo con Argentina.

El PSG amplió en esta jornada su ventaja como líder de cinco a siete puntos respecto al Lens.

