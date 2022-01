Marsella tropieza con empate 1-1 ante un Lille con diez

El Marsella, tercer clasificado, tropezó con un empate (1-1) en casa ante el Lille, que jugó gran parte del partido con un hombre menos, este domingo en el cierre de la 21ª jornada de la Ligue 1 francesa.

Del trío de cabeza, el Marsella ha sido el único que no ha logrado ganar este fin de semana: el líder París Saint-Germain venció 2-0 el sábado al Brest (13º) y el Niza (2º) derrotó 2-1 el viernes al Nantes (9º).

Los marselleses quedan por lo tanto a dos puntos del Niza, con el que habían empezado igualados esta jornada, y se ven descolgados ahora a 13 puntos del líder.

El Marsella, eso sí, tiene un partido disputado menos que los dos equipos que le preceden en la tabla.

El Lille (10º), vigente campeón de la liga francesa pero que este curso circula por la mitad de la tabla, llegó a adelantarse en el estadio Velodrome con un tanto de Sven Botman en un saque de esquina (minuto 15).

Pero el equipo del norte sufrió un duro golpe con la expulsión de Benjamin André en el 32.

El Marsella no pudo aprovechar del todo esa superioridad numérica y le costó empatar. No lo consiguió hasta el 75, con un soberbio disparo del turco Cengiz Under, pero luego el Olympique no pudo culminar la remontada y llevarse los tres puntos.

El Lille se le ha atascado al Marsella este curso. En la primera vuelta le derrotó 2-0, en lo que el técnico argentino Jorge Sampaoli consideró el peor partido de la temporada.

-- Resultados de la 21ª jornada de la Ligue 1 francesa:

- Viernes:

Niza - Nantes 2 - 1

- Sábado:

Saint Etienne - Lens 1 - 2

París SG - Brest 2 - 0

- Domingo:

Rennes - Burdeos 6 - 0

Lorient - Angers 0 - 0

Mónaco - Clermont-Ferrand 4 - 0

Reims - Metz 0 - 1

Estrasburgo - Montpellier 3 - 1

Troyes - Lyon 0 - 1

Marsella - Lille 1 - 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 50 21 15 5 1 42 18 24

2. Niza 39 21 12 4 5 34 18 16

3. Marsella 37 20 10 7 3 28 16 12

4. Rennes 34 21 10 4 7 40 19 21

5. Mónaco 33 21 9 6 6 33 23 10

6. Lens 33 21 9 6 6 36 29 7

7. Estrasburgo 32 20 9 5 6 39 25 14

8. Montpellier 31 20 9 4 7 34 27 7

9. Nantes 29 21 8 5 8 26 25 1

10. Lille 29 20 7 8 5 27 27 0

11. Lyon 28 20 7 8 5 28 27 1

12. Angers 26 20 6 8 6 26 27 -1

13. Brest 25 21 6 7 8 26 33 -7

14. Reims 24 21 5 9 7 22 23 -1

15. Metz 19 21 4 7 10 24 41 -17

16. Clermont-Ferrand 18 20 4 6 10 20 36 -16

17. Troyes 17 20 4 5 11 18 29 -11

18. Lorient 17 20 3 8 9 15 31 -16

19. Burdeos 17 21 3 8 10 30 50 -20

20. Saint Etienne 12 20 2 6 12 18 42 -24

bur-stt/dr/psr