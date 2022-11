Martinelli, seguro de sí mismo pese a dudas en Brasil por su llamado al Mundial

El delantero Gabriel Martinelli insistió el domingo en que merece su sorprendente convocatoria para defender a Brasil en la Copa del Mundo de Catar, a pesar de las dudas que existen en su país.

La estrella del Arsenal, de 21 años, debutó recién con los pentacampeones, uno de los grandes favoritos al título, como suplente en la victoria 4-0 contra Chile en marzo, en la penúltima fecha del clasificatorio sudamericano.

Pero desde entonces impresionó al seleccionador Tite en otras dos breves apariciones para entrar en la convocatoria del torneo por delante de jugadores como Roberto Firmino, del Liverpool, y 'Gabigol', del Flamengo.

Aunque su llamado no fue una sorpresa para los aficionados de los 'Gunners', maravillados con su estado de forma en el principio de temporada (cinco goles y dos asistencias en 14 partidos de la Premier League), sorprendió a muchos en su país.

En las redes sociales incluso comenzó a circular un video en el que se ve al astro brasileño Neymar reaccionando con sorpresa ante la inclusión de Martinelli en la convocatoria de 26 jugadores, revelada por Tite el 7 de noviembre.

"Espero que haya sido una buena sorpresa. Neymar es un ídolo para mí, es un tipo al que todos los chicos admiran y conmigo no es diferente. Es un placer estar aquí jugando con él", afirmó Martinelli.

Aunque la reacción de Neymar puede interpretarse de diferentes maneras, la sorpresa entre algunos aficionados y medios de comunicación brasileños fue más contundente.

Sin embargo, el atacante, el jugador más joven del plantel de Brasil, dice que esas opiniones no hacen mella en él.

"Mi temporada marcha bien, estamos (Arsenal) en la cima de la Premier League, lo estamos haciendo bien, tengo confianza", apuntó al término del primer entrenamiento de la 'Canarinha' en Doha.

"No presto mucha atención a las personas que no me conocen, que no conocen mi trabajo", señaló. "Simplemente tengo que enfocarme en el fútbol, escuchar a mi familia y a la gente cercana a mí. Para mí, eso es lo más importante".

Brasil parte como favorito en su debut el jueves ante Serbia, aunque algunos fanáticos y periodistas están nerviosos por la ofensiva serbia, especialmente con los delanteros Aleksandar Mitrovic (Fulham, ENG) y Dusan Vlahovic (Juventus, ITA).

Mitrovic ha marcado nueve goles en doce partidos con un equipo de media tabla esta temporada, mientras que Vlahovic lleva seis en diez partidos de la Serie A.

"Son grandes jugadores, tienen fuerza, mucha calidad. Estudiamos mucho a los adversarios y nos preparamos para todo", afirmó el zaguero Éder Militão, del Real Madrid.

"Tenemos que entrar bastantes atentos con esos jugadores. En el Mundial, quien erra menos, termina siendo victorioso", agregó.

Martinelli ha visto de cerca a Mitrovic esta temporada, ya que el delantero serbio marcó contra los 'Gunners' antes de que el equipo del norte de Londres le remontara al Fulham (2-1) en agosto.

"Es un tipo grande, sabemos que tiene muchas cualidades y que es bueno", afirmó el atacante brasileño. "Tenemos que cuidarnos de él, aunque no solo de él, ellos tienen un muy buen equipo".

