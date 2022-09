Mbappé dice que actuó por el grupo en polémica sobre derechos de imagen con Francia

El delantero Kylian Mbappé afirmó que "todo el equipo quería" modificar el convenio sobre los derechos de imagen de los jugadores de la selección francesa y que él elevó la petición a la federación "incluso a costa de ser criticado".

"No soy yo, es todo el equipo que quería esto. A mi no me molesta ponerme enfrente del escenario, incluso a costa de ser criticado, si es beneficioso para mis compañeros", dijo el astro del París SG tras la victoria francesa sobre Austria (2-0).

El lunes, el delantero estrella del París SG hizo saber públicamente a través de un comunicado a AFP que rechazaba participar en una sesión de fotos promocionales de la selección por la negativa de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) a negociar el convenio de derechos de imagen antes del Mundial de Catar.

La FFF finalmente aceptó negociar una revisión del convenio "lo antes posible" y Mbappé aceptó participar en los actos promocionales con sus compañeros.

"Criticarme no cambiará mi manera de jugar, mi manera de vivir. Si esto puede servir al grupo, yo estoy acostumbrado a estar bajo los focos", comentó en zona mixta.

"Todo el grupo quería esto, pienso que todo el grupo está contento. Las cosas cambian y estamos contentos", concluyó.

