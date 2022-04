Mbappé vuelve a encender la mecha sobre su futuro

"Sí, por supuesto", Kylian Mbappé podría finalmente quedarse en el París Saint-Germain. Respondiendo con pocas palabras después de haber hecho un partidazo el domingo por la tarde, el campeón del mundo reabrió el debate sobre su futuro.

"Ya he dado bastante información, creo que tenéis para poder trabajar", dijo con una sonrisa a los periodistas, en la zona mixta del Parque de los Príncipes después de haber destrozado al Lorient (5-1) con un doblete y tres asistencias.

"No quiero equivocarme", añadió, asegurando no haber "tomado mi decisión. Sé que para la gente está tardando, me hablan de ello todos los días...".

Prudente a la hora de hablar, Mbappé no suele dejar al azar sus declaraciones y sabía perfectamente que las redacciones de deportes estarían en ebullición después de sus salidas en tres ocasiones: primero en Prime Video, luego dos veces en zona mixta con la prensa escrita y después delante de las radios y televisiones.

Mbappé repitió: "No, no he elegido, no he tomado mi decisión, reflexiono, hay nuevos elementos, muchos parámetros".

Son precisamente esos "nuevos elementos" los que levantan las especulaciones, pero ni el club ni el entorno del jugador han aclarado el misterio sobre estos.

Entre los nuevos elementos figuraría la entrada de un tercer club en el baile, con el PSG y el Real Madrid, según una fuente próxima, que precisó que ese tercer club "no es el FC Barcelona".

Pero la clave quizá esté en lugar de Mbappé en "el proyecto": ha repetido en numerosas ocasiones que quería responsabilidades, quizás simbolizadas por el brazalete de capitán.

No se trata seguro de una cuestión financiera, según una fuente que está trabajando con el jugador sobre su futuro, que señala que "Kylian tendrá dinero en todos los sitios" en los que pueda jugar.

La misma fuente recuerda que el club está listo a ofrecer lo que sea para renovar a Mbappé, que termina contrato en junio y es libre para marcharse por ejemplo al Real Madrid, interesado en el jugador desde hace años.

El hecho de que todavía no haya renovado a principios de abril, a pesar de las numerosas propuestas del PSG desde la temporada pasada, no invitan al optimismo sobre su futuro en París.

El desastre de Madrid, donde el club volvió a tropezar (victoria 1-0 y derrota en la vuelta 3-1) en Liga de Campeones, la obsesión del jugador francés, pareció haberle inculcado la idea de que es imposible levantar la 'Orejona' si se queda en la capital francesa.

Pero el jugador, con hambre por hacer historia en su deporte, sabe también que destacaría más ganando la primera del PSG que una más con el Real Madrid, que ya tiene 13 en su palmarés.

Mientras tanto, el domingo por la noche jugó y habló como un líder, defendiendo a la vez los colores de su equipo actual y al conjunto del grupo del enfado de sus propios aficionados.

"Tienen derecho a no estar contentos", pero "todos perdimos en Madrid, no hay que atacar a ciertos jugadores", defendiendo sin duda a Lionel Messi y Neymar Jr., abucheados hace tres semanas y en paz con el estadio el domingo por la noche.

Mbappé repitió que él siempre "había asumido". En efecto, en el inicio de temporada habló en el diario L'Equipe sobre su irregular Eurocopa y sus deseos de irse al Real Madrid, antes de quedarse y ser de lejos el mejor jugador de la temporada parisina.

Después de haber rechazado acatar una de las reglas de márketing de la selección de Francia, una salida que generó polémica, volvió a asumir sus acciones, estando genial sobre el terreno en el siguiente partido contra Sudáfrica (5-0).

Mbappé rechazó el pasado 22 de marzo participar en un acto promocional con patrocinadores de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) como protesta por la gestión de los derechos de imagen de los 'Bleus'.

Tanto con Francia como con el PSG, es indispensable. El director deportivo Leonardo lo repitió en L'Equipe hace un mes, prometiendo que "intentaría todo" para conservar "al mejor jugador del mundo".

De nuevo Mbappé vuelve a estar en el centro de la actualidad, mientras que en lo deportivo solo podrá celebrar el título de campeonato francés, después de las eliminaciones en Copa y en Liga de Campeones.

La estrella francesa vuelve a estar en el centro de la revolución del club parisino que podría cambiar todo, con la posible marcha del entrenador Mauricio Pochettino e incluso de Leonardo.

Y así es como en una sola noche Mbappé prendió fuego al terreno de juego y al mercado de fichajes.

eba/ama/rbo/dam/psr/iga