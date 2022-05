"Me faltó chispa" para plantar cara a Djokovic, admite Schwartzman

El argentino Diego Schwartzman (N.16) perdió claramente contra el serbio Novak Djokovic (6-1, 6-3 y 6-3) en tercera ronda de Roland Garros, un partido en el que el 'Peque' estuvo lejos de su nivel habitual: "Me faltó chispa", admitió tras el partido.

"Hoy no encontré en casi ningún momento del partido la intensidad que hubiese necesitado para ponerle en aprietos o hacerle un partido más largo. Y en los momentos en los que la encontraba, me sentía un poco más cansado y no la podía sostener punto tras punto", explicó Schwartzman tras el partido en conferencia de prensa.

"Él fue de menor a mayor, encontrando cada vez más su tenis, cometiendo pocos errores y cada vez que tuvo la oportunidad para dominar estuvo muy fino y eso es muy importante en días como hoy, con viento y con la cancha muy pesada", añadió.

"Cuando él no tuvo momentos tan buenos, no pude estar tan preciso. En el segundo y tercer set tuve muchos 'break points' y no los pude aprovechar", lamentó.

Schwartzman insistió en la falta de "intensidad y potencia" necesaria para evitar que Djokovic dominara el partido. "Él jugó un muy buen partido cuando le di chances en el 'score' y yo no estaba con la chispa para salir de esos momentos".

"Cuando juegas contra jugadores de esta magnitud tienes que estar al 100%, pero no pude estar en ningún momento ni física ni mentalmente en el partido", dijo.

Schwartzman, que al acudir al encuentro con la prensa se encontró con el exfutbolista francés Thierry Henry, con el que mantuvo una breve charla y se hizo una foto, confirmó que hará la gira de hierba, con la duda de Wimbledon, que por su decisión de excluir a los tenistas rusos y bielorrusos, fue sancionado por la ATP y la WTA con la pérdida de los puntos para la clasificación mundial.

"Me gusta el pasto y los últimos años jugué bien. Seguro voy a Queen's e Eastbourne como estaba planeado y veremos qué pasa con Wimbledon. El hecho de que no dé puntos quizá cambia lo que juegue después de Wimbledon. La idea es jugarlo, pero queda tiempo para decidir", concluyó.

mcd/psr