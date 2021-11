"Me gusta pensar que soy uno de los mejores", dice Mikel Merino a AFP

Calificado de "mejor jugador de LaLiga" por su técnico, el centrocampista internacional español Mikel Merino admite que le gusta pensar que es "uno de los mejores" y analiza para AFP el renacimiento deportivo de la Real Sociedad antes de jugar contra el Mónaco en la Europa League el jueves.

P: La Real fue líder liguero durante buena parte del inicio de temporada y está entre los de arriba desde hace dos años, ¿cómo explica este renacimiento?

Hay muchas razones por las que la Real esta yendo tan bien. Una de ellas es el entrenador. Desde que entró Imanol (Alguacil) dejó muy claro lo que buscaba, lo que quería. Las ideas que esta poniendo encima de la mesa y sobre todo cómo las transmite, hace que saque la mejor versión de los jugadores. Y luego, la otra razón es la cantera. Zubieta siempre ha sacado muy buenos jugadores y ahora tenemos una plantilla que esta muy bien equilibrada, entre jugadores de fuera que aportamos igual lo que no tienen los de aquí".

P: La Real Sociedad está entre los mejores clubes de España gracias a su colectivo y no a sus individualidades. ¿Cómo forjaron este espíritu de equipo?

R: "Sí, tenemos una unión muy fuerte en el vestuario. Hay gente veterana, pero el núcleo es gente joven que aunque está empezando a jugar a la vez (en el primer equipo), ya llevaba 5 o 6 años juntos, y eso hace que estemos muy unidos. Tenemos jugadores individual y técnicamente muy buenos, pero estas individualidades no van a ningún sitio si no hay una cohesión, no se podrían ganar tantos partidos y jugar tan bien como lo hace la Real. Como siempre dice 'Ima' (Alguacil), desde el primero hasta el último todos somos importantes. Así se consideran los logros en este club".

P: ¿Cómo se vive la importancia de la formación de la 'casa' cuando se viene de fuera?

R: "Yo vengo de Osasuna, me crié en Tajonar, y es una manera de educar a los jugadores y a los niños muy parecida. La gente tiene personalidades parecidas, el ambiente en el que se vive es muy similar... Entonces para mí, venir aquí ha sido como volver otra vez a casa (Merino nació en Pamplona, a 80 km de San Sebastián)".

P: Alguacil dijo el 8 de noviembre que "Merino es el mejor jugador de LaLiga...

R: "Siento que he dado un paso hacia adelante en mi juego... No te voy a decir que me siento como el mejor de la Liga, como dice Imanol (risas), pero sí que me gusta pensar que soy uno de los mejores".

P: Jugó en Dortmund y Newcastle antes de aterrizar en la Real. ¿Qué queda de esas experiencias en el extranjero?

R: "En Inglaterra aprendí el hecho de utilizar el cuerpo, de ir a todos los duelos, el poco tiempo que te dan los rivales para recibir el balón... En Dortmund, Tuchel era muy metódico, tenía unas ideas muy cerradas. Sabía matemáticamente que quería que hiciera su equipo. Con él aprendí lo importante que era el balón. Tuchel insistía mucho en esto, en el hecho de tener la pelota, de guardarla, de jugar los pases rasos, de jugar por la vía adecuada, de hacer el control orientado adecuado.. y esto es algo que igual en el momento cuando eres tan joven no te das cuenta, pero luego cuando cumples años sabes que todos estos pequeños detalles, incluso con que pie haces el control, marcan la diferencia del partido.

Y ahora con la confianza que estamos teniendo en la Real, pues estamos creciendo, estamos demostrando que tenemos nivel. Muchos equipos de España y de otras ligas pueden tener cierta envidia de que en nuestro equipo contemos con jugadores de la talla de Isak, de Oyarzabal, de Silva... mucha gente que tiene un nivel muy alto, y que cuando se juntan crean peligro siempre".

pve/gr/iga