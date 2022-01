Meat Loaf, el rockero surgido de las cavernas que cantaba como un tenor

Tenía un físico imponente y un nombre artístico que sonaba a chiste en inglés, pero su voz estentórea y su música hicieron de Meat Loaf, fallecido a los 74 años, un artista inconfundible en la escena del rock.

Cuenta la leyenda que el padre le dio a Marvin Lee Aday el nombre de "pastel de carne", apodo que los compañeros de escuela retomaron rápidamente para burlarse de él.

Ese padre alcohólico dejó otras cicatrices en su hijo. "Ya lo he perdonado de su intento de asesinato con un cuchillo de carnicero", explicó Meat Loaf una vez al diario británico The Telegraph.

Nacido en Texas, empezó como músico, trabajo que alternaba con el de guardaespaldas, a principios de los años 1970.

A mediados de esa década todo se aceleró: tuvo un papel en las comedias musicales "Hair" y "Rocky Horror Picture Show" y la versión cinematográfica de esta última le dio impulso.

Supo aprovechar la oportunidad con el disco "Bat Out Of Hell" (1977). Se vendieron más de 40 millones de copias. En 1993 volvió a dar la campanada con "I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)".

En total vendió más de 100 millones de álbumes a lo largo de su dilatada carrera.

Musicalmente fue su encuentro con Jim Steinman, letrista y compositor, lo que cambió su suerte.

"Bat out of the hell" fue producido por un hombre clave de la historia del rock, Todd Rundgren, discípulo del legendario productor Phil Spector, que creó el famoso "muro de sonido" con el uso masivo de cuerdas e instrumentos de viento para respaldar obras rockeras grandilocuentes.

"Todo el mundo lo criticó cuando salió" recordó años más tarde Meat Loaf en una entrevista televisiva. Necesitó el apoyo de dos de sus mejores amigos, los actores John Belushi y Gilda Radner, para que el álbum lograra romper perjuicios.

"John y Gilda presionaron durante nueve meses al productor Lorne Michaels para que me invitara a su emisión (televisiva) 'Saturday Night Live'. Me programó en el último show de 1978. Y eso cambió todo".

La gira para presentar ese disco fue legendaria. Meat Loaf, con el pelo largo, poses histriónicas y un largo pañuelo entre las manos, provocaba amor u odio a partes iguales.

La droga y los abusos causaron estragos. A partir de los años 2000 se acumularon los problemas de salud, incluidos desmayos en el escenario.

"Con el corazón roto, anunciamos que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche", anunció un mensaje de su cuenta Facebook este viernes. "Sus hijas Pearl y Amanda y amigos cercanos han estado con él durante las últimas 24 horas".

El mensaje no especificó la causa de su muerte.

