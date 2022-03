Medvedev cae en Indian Wells y le devuelve el número uno mundial a Djokovic

El tenista ruso Daniil Medvedev cayó el lunes ante el francés Gael Monfils en la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells y perderá su condición de número uno del ranking de la ATP a manos de Novak Djokovic.

Monfils, número 28 de la ATP, dio la gran sorpresa del torneo al doblegar a Medvedev por 4-6, 6-3 y 6-1 ante el júbilo de los aficionados del Masters 1000 californiano.

Medvedev, que sucedió oficialmente a Djokovic como número uno mundial el 28 de febrero, le devolverá el primer puesto el próximo lunes una vez terminado el torneo de Indian Wells, donde el serbio no compite por su negativa a vacunarse contra el coronavirus.

El tenista de Moscú necesitaba alcanzar al menos los cuartos de final para seguir al frente del ranking de la ATP cuando se publique la nueva clasificación.

Medvedev, que reconoció antes del evento que sentía la presión del número uno, vio con frustración cómo su veterano rival le remontaba un set inicial y pagó su frustración estrellando la raqueta contra el suelo en el tercer set.

La catarsis no dio resultados esta vez y el jugador ruso perdió su siguiente servicio ante un Monfils lanzado a una de las grandes victorias de su carrera.

Miles de espectadores celebraron la victoria del parisino en la pista central de Indian Wells, la segunda mayor del mundo, donde la bandera de Ucrania ondea junto a la de Estados Unidos en apoyo al país europeo ante la invasión rusa.

Cuando se le ha preguntado, Medvedev ha hecho llamamientos a la paz pero ha recibido algunas críticas por no condenar directamente la invasión del gobierno de su país.

Con su temprana salida, Nadal queda ahora como gran favorito para sumar su cuarto trofeo en Indian Wells, donde Djokovic no pudo acudir porque Estados Unidos no permite la llegada de extranjeros no vacunados.

Por este motivo el serbio tampoco pudo defender en enero su corona del Abierto de Australia, donde Nadal le superó en la carrera de coronas de Grand Slam gracias a una épica victoria en la final ante Medvedev.

Djokovic recuperará así el número uno mundial que ostentó durante un récord de 361 semanas hasta dejarlo brevemente en manos de Medvedev.

Por su parte Monfils, de 35 años, se verá en los octavos de final de Indian Wells ante el español Carlos Alcaraz, una de las grandes promesas del tenis mundial a sus 18 años.

El francés, con 11 títulos en su palmarés, persigue su primer trofeo de Masters 1000 en una temporada en la que fue campeón en Adelaida y llegó a cuartos de final del Abierto de Australia.

"Sé que soy un duro oponente para cualquiera (...) Es genial haberlo hecho en Estados Unidos", dijo tras victoria Monfils, agradecido por el apoyo del público.

En la mañana del lunes, el suelo de la desértica Indian Wells tembló brevemente por un pequeño sismo (3,1 en la escala de Richter) que anticipaba un terremoto mayor en la pista del torneo de tenis.

En su segundo partido como mejor raqueta del mundo, Medvedev se avanzó ante Monfils en un primer set conquistado a base de paciencia y de tenis defensivo.

Monfils, percibiendo inseguridades, subió una marcha en la segunda manga con cambios de ritmo, fuertes voleas y sutiles dejadas aplaudidas incluso por su rival.

Al inicio del set decisivo, Medvedev entró en cólera al perder su primer servicio y lo pagó estrellando tres veces la raqueta contra el suelo.

Monfils le había tomado la medida al potente saque del ruso y volvió a quebrar para avanzarse 3-0.

Completamente pálido, Medvedev apenas alcanzó a sumar un juego ante el festejo del público y la satisfacción de Monfils, que consiguió su segunda victoria sobre un número uno mundial tras batir a Nadal en 2009.

Medvedev, que en 2021 alzó su primer título de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos, tratará de recuperar el trono de la ATP a partir del próximo Masters 1000 de Miami (21 de marzo - 3 de abril), donde no competirán Djokovic ni Nadal.

gbv/ol