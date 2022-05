Medvedev, N.2 del mundo, pierde en su debut en Ginebra a cinco días de Roland Garros

El tenista ruso Daniil Medvedev, número 2 de la clasificación mundial, perdió en su debut en el torneo de Ginebra, el primero que disputa tras haberse operado de una hernia en abril, este martes, a solo cinco días de Roland Garros.

Medvedev, que no había jugado desde que perdió en cuartos de final de Miami a finales de marzo, debutó su temporada en tierra batida, una superficie que no aprecia, con una derrota en partido de segunda ronda en dos sets ante el veterano francés Richard Gasquet (N.75), por 6-2 y 7-6 (7/5), en una hora y media de juego.

Esta derrota provocará que Medvedev se presentará en Roland Garros, a partir del domingo, con un solo partido de preparación en tierra batida, por lo que el propio tenista ruso se descartó de cara a la lucha por la Copa de los Mosqueteros.

"No soy favorito para Roland Garros, pero tengo ganas de jugar bien. Si reencuentro mi nivel puedo ser peligroso", declaró tras el partido.

"No juego mi mejor tenis en tierra, pero sé que soy capaz de sacar buenos resultados como he demostrado en el pasado", añadió un Medvedev que se mostró convencido que "físicamente no estoy mal y con unos días más de entrenamiento estaré listo para Roland Garros".

Era la primera vez que el veterano tenista galo de 35 años derrotaba uno de los dos primeros clasificados de la ATP desde que ganó a Roger Federer en 2005, su única otra victoria ante un Top 2 en 38 partidos.

Gasquet se enfrentará en la siguiente ronda al polaco Kamil Majchrzak.

Antes, el español Albert Ramos (N.42) perdió en su debut ante el australiano Christopher O'Connell (N.124) por un ajustado 5-7, 7-6 (7/3) y 7-5.

Su compatriota Pablo Andújar (N.83) también quedó eliminado tras perder ante el portugués Joao Sousa (N.79) por 6-1 y 6-4.

Por su parte, el argentino Facundo Bagnis (N.98) dijo adiós ante el georgiano Nikoloz Basilashvili (25º), ante el que abandonó por problemas físicos al término del primer set, perdido 6-4.

- Resultados de la jornada del torneo de tenis de Ginebra.

. Individuales masculinos - Primera ronda:

João Sousa (POR) derrotó a Pablo Andújar (ESP) 6-1, 6-4

Nikoloz Basilashvili (GEO/N.5) a Facundo Bagnis (ARG) 6-4, 0-0 y abandono

Johan Nikles (SUI) a Leandro Riedi (SUI) 5-7, 7-6 (7/3), 7-5

Christopher O'Connell (AUS) a Albert Ramos (ESP) 7-6 (7/5), 6-4

Thanasi Kokkinakis (AUS) a Fabio Fognini (ITA) 6-4, 6-3

. Individuales masculinos - Segunda ronda:

Richard Gasquet (FRA) derrotó a Daniil Medvedev (RUS/N.1) 6-2, 7-6 (7/5)

Kamil Majchrzak (POL) a Marco Cecchinato (ITA) 6-2, 6-3

add/fbx/mcd