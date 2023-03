Medvedev se cita con Tiafoe en primeras semis de Indian Wells; Sabalenka arrolladora

Con un tobillo maltrecho y un corte en el pulgar, el ruso Daniil Medvedev batió este miércoles al español Alejandro Davidovich y se citó con el estadounidense Frances Tiafoe en las semifinales de Indian Wells, mientras la intratable Aryna Sabalenka se verá con la griega Maria Sakkari.

La jornada del miércoles incluyó la mitad de los choques de cuartos de final, que culminarán el jueves con la participación de los primeros sembrados, Carlos Alcaraz e Iga Swiatek.

Medvedev, actual número seis del ranking de la ATP, superó a Davidovich (28º) por 6-3 y 7-5 bajo el fuerte viento que azotaba la pista central de Indian Wells (California).

El tenista de Moscú no se vio limitado físicamente por la fuerte torcedura del tobillo derecho que sufrió la víspera frente a Alexander Zverev pero sí tuvo que sobreponerse a un corte en el pulgar derecho en un momento clave del segundo set.

"Estoy contento de que el tobillo no me doliera mucho porque cuando calenté sí me dolía bastante", explicó después. "Intenté calentar lo máximo posible y tomar un analgésico, eso probablemente ayudó y me fui sintiendo mejor durante el partido".

El ex número uno mundial alargó a 18 su racha de partidos ganados, que comenzó un mes atrás precisamente ante Davidovich en el torneo de Rotterdam.

Al título en ese evento le siguieron los de Doha y Dubai, que ratificaron que Medvedev vive su mejor momento desde que ganó el Abierto de Estados Unidos en 2021.

Por su parte Davidovich, subcampeón del pasado Masters 1000 de Montecarlo, ofreció muestras de su atractivo tenis y su irregular talento pero acabó sucumbiendo al no concretar ninguna de las seis pelotas de quiebre en el segundo set.

"Daniil lleva ganando muchos torneos, muchos partidos consecutivos y se nota la solidez que tiene en la pista", le reconoció Davidovich en declaraciones a un grupo de medios.

Medvedev, que busca su quinto trofeo de Masters 1000, pugnará ahora ante la figura local Frances Tiafoe.

Semifinalista del pasado US Open, Tiafoe se deshizo en la mañana del británico Cameron Norrie, el campeón en 2021, por 6-4 y 6-4 y celebró su primer boleto a semifinales de Masters 1000.

"Es genial, pero son las semifinales", recalcó después Tiafoe. "El trabajo no está hecho".

'Big Foe', de 25 años, volvió a exhibir ante Norrie el espectacular estado de forma con el que ha despachado a cuatro rivales sin dejarse un set en el camino.

El miércoles solo atravesó un cierto oleaje al final del segundo set cuando pasó de tener una ventaja de 5-2 y servir para la victoria a verse 5-4.

Pero Tiafoe resistió la presión y remató el choque con su servicio.

"Siento que cuando estoy bien mentalmente, soy uno de los mejores jugadores del mundo", afirmó Tiafoe. "Hoy no se trata solo de llegar a semifinales, estoy feliz de vencer a un tipo así, que ha estado jugando tan bien".

Norrie llegaba a sus terceros cuartos de final consecutivos en Indian Wells con una racha de ocho partidos ganados, en la que alzó el título en Rio de Janeiro venciendo en la final al favorito Alcaraz.

En el WTA-1000, la bielorrusa Aryna Sabalenka se confirmó como la tenista del momento barriendo a la joven estadounidense Coco Gauff por 6-4 y 6-0 en apenas 64 minutos.

A sus 23 años, Sabalenka ratificó la mejora en su mentalidad desde su triunfo en enero en el Abierto de Australia, donde elevó su ansiado primer trofeo grande.

En lo que va de temporada solo ha encajado una derrota en 17 partidos, cediendo únicamente cinco sets.

"No me gusta esta palabra, confianza. Prefiero decir que creo más en mí misma", matizó Sabalenka tras su exhibición del miércoles. "Sé que tengo que dar lo mejor de mí y hacer todo lo que pueda, pase lo que pase. Y sí, (la clasificación) es una gran sensación y espero poder seguir así".

Por su lado Gauff, que el lunes celebró su 19º cumpleaños, seguirá sin inaugurar su vitrina de títulos importantes con una sexta derrota seguida ante rivales del top-10, en las que no ha sumado un set.

Sabalenka peleará el viernes por un puesto en la final ante la griega Maria Sakkari, vigente subcampeona del torneo, que venció con remontada a la checa Petra Kvitova en el último juego de la noche.

Sakkari, número 7 de la WTA, cedió el primer set por 4-6 y se llegó a ver 1-3 abajo en el segundo con dos bolas de 'break' para Kvitova.

Pero la griega, que ya había remontado un set en contra en otros dos cruces, se rehízo a tiempo y se aprovechó de la aparente fatiga de Kvitova, que la víspera había sobrevivido a un eterno 'tiebreak' ante Jessica Pegula en el que salvó tres pelotas de partido.

gbv/cl