México anuncia su postulación oficial a ser sede de los Juegos Olímpicos 2036

A 54 años de haber sido anfitrión de los Juegos Olímpicos, México anunció este miércoles su postulación oficial aprobada por el Comité Olímpico Internacional (COI) para ser sede por segunda ocasión de la máxima fiesta deportiva en 2036.

"El Comité Olímpico Mexicano se siente orgulloso de que, a seis meses de celebrar sus 100 años de vida, estemos iniciando el camino para ser nuevamente los organizadores de los Juegos Olímpicos en 2036", dijo María José Alcalá, presidenta del COM, en conferencia de prensa.

En el anuncio, Alcalá estuvo acompañada por Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores.

Alcalá, ex clavadista olímpica en Seúl-1988, Barcelona-1992, Atlanta-1996 y Sidney-2000, y primera mujer que ocupa la presidencia del COM desde su elección en noviembre de 2021, mostró una carta de aprobación del COI a la postulación de México.

"Desde el pasado 7 de julio México está considerado por el Comité Olímpico Internacional para competir y ser sede para los Juegos Olímpicos", apuntó Alcalá.

La presidenta del COM detalló que en la carta, el presidente del COI, el alemán Thomas Bach dijo sentirse "emocionado, orgulloso de que tengamos el apoyo por parte del canciller Marcelo Ebrard y del gobierno de México encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador".

María José Alcalá resaltó que en la actual gestión del COI "los Juegos Olímpicos han cambiado, el presidente Thomas Bach ha hecho que los países puedan participar sin ser endeudados, sin tener que realizar grandes hazañas en materia económica sino simplemente ser sedes con una gran capacidad de organización y sustentabilidad".

En su oportunidad, el canciller Marcelo Ebrard comentó que la idea de postular a México para organizar nuevamente unos Juegos Olímpicos surgió en junio pasado en una reunión con deportistas y dirigentes de federaciones quienes hicieron la propuesta al gobierno federal.

Marcelo Ebrard subrayó que México tiene "una democracia sólida" y es la economía número 15 del mundo, "entonces no veo por qué no podríamos organizar unos Juegos Olímpicos. Nuestra meta es traer los Juegos Olímpicos a México en 2036 y, si no, en 2040, porque así es como funciona el sistema, te apuntas para un año y a los cuatro años puedes volver a competir si la candidatura no resultó electa".

El canciller anunció que el primer paso para poner en marcha la candidatura será "integrar el comité promotor de México, con empresarios, personajes de cultura y deporte, obviamente. Ese comité lo vamos a dar a conocer el 30 de noviembre de este año".

Ya instalado el mencionado comité se llevarán a cabo los estudios que solicita el COI. Posteriormente se determinará qué ciudades mexicanas aspiran a ser la sede principal de estos Juegos Olímpicos y otras regiones que pudieran participar como sedes alternas.

"Las ciudades no deben adaptarse a los Juegos Olímpicos, no se deben construir grandes instalaciones que después no se usen, tiene que ser al revés, los Juegos Olímpicos se deben adaptar a las ciudades", apuntó Marcelo Ebrard y remató: "Si México se propone algo es porque lo vamos a lograr".

Ebrard definió a México como "una potencia deportiva" y lo argumentó al mencionar que en 2026 albergará la Copa del Mundo. "Seremos el único país tres veces sede de un Mundial de fútbol".

Otro argumento del canciller para resaltar a México como "potencia deportiva" por sus medallistas olímpicos. Cuatro de ellos estuvieron presentes en el anuncio de la postulación: Daniel Aceves (plata en lucha grecorromana en Los Ángeles-1984), Carlos Mercenario (plata en marcha en Barcelona-1992), Fernando Platas (plata en clavados en Sidney-2000) y Joel Sánchez (plata en marcha en Sidney-2000).

