"Mi objetivo era volver a Saint Andrews", se felicita Tiger Woods

Tiger Woods se mostraba contento, este martes en rueda de prensa, por volver a jugar el British Open en el histórico recorrido de Saint Andrews y criticó a los golfistas que se han unido al circuito disidente LIV por el dinero, en detrimento de los "recorridos sagrados", donde corren el riesgo de nunca jugar.

El 23 de febrero de 2021, Woods sufrió un accidente de tráfico en Los Ángeles, con múltiples fracturas en su pierna derecha, regresando a la competición casi dos meses después en el Masters de Augusta.

P: Tras su accidente, ¿pensaba usted volver un día a Saint Andrews y jugar The Open?

R: "La mayor parte del tiempo, durante mi reeducación, simplemente esperaba volver a andar. Andar normalmente y tener una vida normal, incluso jugar un poco al golf con mi hijo o amigos. Pero finalmente, pude jugar un poco en competición este año. Y cuando me di cuenta de que podría jugar a un alto nivel, incluso si nunca será cuestión de jugar una temporada completa, mi objetivo ha sido volver aquí a Saint Andrews para jugar este torneo que es el más histórico de nuestro deporte".

P: ¿Cómo se siente físicamente?

R: "Mi cuerpo puede sin ninguna duda ir mejor, pero siendo realista, no mucho mejor. Ha sido maltratado y, con 46 años, uno no se recupera tan bien como con 26. Pero tengo la suerte de que, en nuestro deporte, se puede continuar jugando con 45 años y más, incluso más allá de los 50 en los recorridos del tipo links (recorridos con arena, abiertos al viento, poco o nada arbolados) como en Saint Andrews. Hace falta solo saber cómo hacer para jugar bien en estos recorridos. Y con fairways rápidos y firmes como lo son, eso permite a los jugadores de más edad hacer rodar la bola y tener una chance. Pero en términos de preparación, desde que llegué el sábado, no golpeé ninguna bola. Solo hice pruebas, putts y anduve (sobre el recorrido). No había ninguna tensión. Solo intenté encontrar sensaciones. Como me alojo en el hotel del golf, salí hacia las 21h00, fui a uno de los greens e hice un putt. Después, el domingo, jugué 18 hoyos. El lunes, jugué 9 y otros 9 hoy (martes). Y eso será todo, ya que el miércoles descansaré. Voy a hacer un poco de ejercicio para mantener las sensaciones, pero quería tener referencias sobre el recorrido sin perder energía y es por eso que no jugaré el miércoles."

P: ¿Qué piensa de los jugadores que han intentado unirse al circuito disidente LIV?

R: "Han dado la espalda a lo que les ha permitido llegar donde están. Algunos jugadores no han vivido siquiera el circuito (PGA). Han ido directamente del circuito amateur a esta organización sin nunca tener la ocasión de sentir lo que es jugar en el circuito ni en los grandes torneos. ¿Y quién sabe qué pasará con los puntos de la clasificación mundial, que son el criterio para jugar los grandes torneos? Algunos de estos jugadores corren el riesgo de nunca poder jugar un Grande, de nunca tener la chance de jugar en Saint Andrews, de experimentar los fairways de Augusta. Eso, para mí, es incomprensible. Son bien pagados por adelantado para jugar algunos torneos sobre 54 hoyos (en tres días en lugar de 72 en cuatro, en el circuito clásico). Puedo comprender que el circuito de seniors sea en 54 hoyos, tienen más edad y están menos fuertes físicamente. Pero cuando eres joven, y algunos de estos jugadores son chicos que proceden del golf amateur, el hecho de jugar sobre 72 hoyos forma parte de la dificultad del juego. Les recuerdo que los Grandes tenían playoffs de 36 hoyos (para que desempataran jugadores igualados tras 72 hoyos). Por tanto, no veo cómo este paso (al LIV) puede ser positivo a largo plazo para muchos de estos jugadores, en particular si el LIV no da puntos para la clasificación mundial y los Grandes no cambian sus criterios de admisión. Sería triste ver que algunos de estos jóvenes jugadores no estén nunca en estos recorridos sagrados".

ig/psr