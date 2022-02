Miembro de la Constitucional chilena volverá tras renunciar por fingir cáncer

Rodrigo Rojas Vade, el polémico miembro de la Convención Constitucional de Chile, anunció este lunes que reasumirá su cargo en ese cuerpo tras haber renunciado en septiembre por haber fingido que sufría de cáncer, decisión que había sido rechazada por la Presidencia de esta institución.

Este exvicepresidente de la Convención que redacta una nueva Constitución para Chile, confesó que no tenía cáncer, tras lo cual optó por entregar su cargo. Pese a su renuncia, sigue siendo constituyente porque se trata de un cargo "no renunciable". Después de esta polémica el Congreso chileno tramita una norma para que los constituyentes puedan dimitir.

"Mantengo mi compromiso de renuncia, pero tengo un compromiso con mis electores del distrito 13 quienes me escogieron como parte de un proyecto político que hoy tiene un voto menos (...) Sí no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional", dijo en un video publicado en su cuenta de la red Instagram.

"Como mesa condenamos profundamente esta situación (...) Desde las atribuciones que tenemos no podemos impedir su retorno, eso es claro y no tenemos el mecanismo, no tenemos las facultades para diseñar mecanismos sin que pasen por el Congreso", declaró la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, quien confirmó que Rojas Vade volverá a funciones el martes.

El retorno de Rojas Vade "daña profundamente, nuevamente a la Convención y a la fe y a la transparencia, a la publicidad, la fe pública, porque este proceso lo estamos llevando los 154 de muy buena manera con diferencias políticas, contra el tiempo, pero claramente nos daña nuevamente y nos hiere profundamente", agregó la dirigente.

Este activista de 37 años utilizó su supuesta enfermedad para impulsar su popularidad y para aupar la lucha por un cambio social en Chile durante las protestas derivadas del estallido social del 18 de octubre de 2019.

Con la cabeza rapada, sin cejas y exhibiendo catéter en el torso desnudo y sus muñecas, ganó apoyo electoral y se convirtió en uno de los 155 miembros de la Convención Constitucional elegidos en una votación en mayo del año pasado, un mes antes de iniciar el trabajo de elaboración de la nueva Carta Magna.

En una entrevista concedida al diario La Tercera, Rojas Vade admitió que no padecía cáncer y que sufría otra enfermedad que nunca reveló. Arrastrado por el repudio que causó su mentira, anunció su alejamiento de la Convención en septiembre.

Actualmente es investigado por la Justicia chilena por haber mentido sobre su enfermedad.

msa/apg/llu