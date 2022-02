Milan e Inter tropiezan con empates, Nápoles podría aprovechar

El líder AC Milan mantuvo su ventaja de dos puntos sobre el Inter de Milán (2º), este viernes tras los primeros partidos de la 27ª jornada de la Serie A, ya que los dos grandes de la capital lombarda empataron en sus duelos ante formaciones de la mitad baja de la tabla.

El Milan empezó con un decepcionante 1-1 en casa contra el Udinese (14º). El Inter tenía luego la oportunidad de alcanzar a puntos a sus vecinos, pero solo pudo igualar 0-0 en el terreno del Génova (19º).

Todo ello justo antes de que Milan e Inter se vean las caras el martes en la ida de las semifinales de la Copa de Italia.

Unos resultados este viernes que no modifican su diferencia pero que benefician al 'tercero en discordia', el Nápoles (3º), que visita el domingo a la Lazio (6º).

En caso de victoria, los napolitanos adelantarían en la tabla al Inter, del que están ahora a un punto, y alcanzarían en lo alto de la tabla al Milan, del que están a tres unidades.

Ante el Génova, penúltimo clasificado, el Inter desaprovechó una gran oportunidad. El mejor ataque de la Serie A se quedó sin ideas, sin precisión y sin suerte.

El larguero del arco defendido por Salvatore Sirigu repelió un remate de cabeza de Danilo D'Ambrosio en un saque de esquina (62).

"Independientemente de lo que haya hecho el Milan hoy, nosotros hemos perdido dos puntos", lamentó D'Ambrosio.

Es el cuarto partido liguero seguido sin victoria para el Inter, que solo consiguió dos de los últimos doce puntos en liza. Sigue por lo tanto por detrás del AC Milan, si bien es cierto que el Inter tiene un partido disputado menos que su vecino.

El Génova, que solo ganó un partido en esta Serie A, encadena un quinto empate seguido. Está a cinco puntos del primer equipo fuera del descenso, el Unione Venezia (17º).

Por su parte, el AC Milan volvió a decepcionar. Una semana después de empatar con el colista Salernitana, igualó 1-1 como local frente al Udinese.

El portugués Rafael Leao hizo lo más difícil al abrir el marcador en el minuto 29, pero el Milan se durmió en la segunda parte y el Udinese anotó por medio de Destiny Udogie (66).

Leao había conseguido su tanto con un disparo cruzado tras un excelente control en el área.

Con sus delanteros Beto y Gerard Deulofeu, el Udinese no se resignó y Beto estuvo a punto de marcar en el 41 con un remate de cabeza, que obligó a intervenir al arquero Mike Maignan.

El tanto del empate del equipo de Udine en San Siro fue conseguido por el internacional Sub-21 italiano Destiny Udogie, asistido por el argentino Roberto Pereyra (66). Se reclamó que Udogie pudo haberse ayudado con el brazo, pero la asistencia en vídeo validó el tanto tras analizar la jugada.

"Una gran emoción, mi primer gol como profesional", celebró Udogie.

El técnico del Milan, Stefano Pioli, consideró que la mano de Udogie en el gol había sido "evidente".

"Se puede entender que el árbitro no lo haya visto, había muchos jugadores, pero que el VAR no lo vea me resulta difícil, es un error grave que decide el resultado final", afirmó a DAZN, difusor de la Serie A.

El Milan presionó en la recta final en busca del triunfo, pero Leao (76) no tuvo acierto. Incluso el Udinese pudo haberse llevado el triunfo por un disparo potente de Deulofeu (90+3), pero finalmente hubo reparto de puntos en el coliseo lombardo.

