Miles de mujeres se manifiestan contra "la cultura de la violación" en Uruguay

Miles de mujeres marcharon este viernes por el centro de Montevideo contra "la cultura de la violación", días después de que una mujer de 30 años fuera abusada sexualmente por un grupo de varones.

Bajo las consignas "No es no", "No es presunción, es violación" y "Que arda", entre otras, colectivos feministas convocaron a manifestarse en diversos puntos del país, con una masiva marcha en la capital uruguaya, en repudio a varios casos de abuso sexual conocidos en los últimos días y en particular a un hecho acontecido el pasado fin de semana.

En la madrugada del domingo, una mujer denunció que fue violada por un grupo de hombres en un apartamento de un barrio costero de Montevideo, al que había llegado luego de conocer a uno de ellos en bar nocturno y acceder a mantener relaciones sexuales consentidas.

Sin embargo, al menos otros tres varones ingresaron a la habitación y la abusaron con la complicidad de quien la había llevado hasta allí.

La violación fue verificada por informes de los médicos forenses. Los hombres fueron emplazados por la justicia a la espera de que pruebas de ADN confirmen su autoría del delito.

"Cultura de la violación es seguir sosteniendo que el varón tiene 'necesidades' o 'impulsos' sexuales que no puede controlar", apunta la extensa proclama de los colectivos feministas que convocaron a las protestas.

"Nos enfrentamos todos los días con discursos que apuntan al miedo, al silencio, a la duda", agrega el texto, que llama a una mayor educación sexual y a acciones concretas por parte del Estado para proteger a las mujeres.

gv/atm