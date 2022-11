Milik, la otra carta ofensiva de la Polonia de Lewandoswki en el Mundial

No es fácil coexistir junto al gran Robert Lewandowski, el máximo goleador de la historia de Polonia. Pero las 'Águilas Blancas', que inician su andadura en el Mundial 2022 el martes contra México (19H00 hora local, 17H00 GMT), también pueden necesitar los goles de Arkadiusz Milik.

Para el seleccionador polaco, Czeslaw Michniewicz, nombrado en enero de 2022, justo antes de la decisiva eliminatoria contra Suecia (2-0), el principal objetivo es, obviamente, tener al letal Lewandowski en las mejores condiciones posibles.

El delantero del FC Barcelona, de 34 años, que es el máximo goleador y el jugador con más partidos en la selección (76 goles en 134 apariciones), sigue buscando un gol en el Mundial. En 2018, no pudo marcar y Polonia no pasó de la fase de grupos.

Sobre el papel, la selección polaca aspira a hacerse con uno de los dos billetes del Grupo C, en el que se enfrentará a Arabia Saudí y Argentina, además de México.

Si se clasifican, las 'Águilas Blancas' alcanzarían los octavos de final por primera vez desde 1986, después de tres eliminaciones en primera ronda en sus tres participaciones en el Mundial desde entonces (2002, 2006 y 2018).

Aunque tenga menos movilidad que el centrocampista ofensivo del Feyenoord Sebastian Szymanski (23 años, 18 partidos), "Arek" Milik (64 partidos, 16 goles) puede aportar su experiencia y su infalible olfato de gol.

El polaco de 28 años, que llegó a la Juventus este verano como cedido con opción de compra procedente del Marsella, como posible recambio de Dusan Vlahovic, ha cumplido con creces su cometido, marcando seis goles en 17 partidos en todas las competiciones. Milik, que sustituyó a un Álvaro Morata que regresó al Atlético de Madrid, ha hecho bien su trabajo, a pesar de la desastrosa trayectoria de la Juve en la Liga de Campeones.

"Es un excelente jugador, que sabe de fútbol, de cómo controlar un balón, cómo desmarcarse... Eso significa que es un jugador inteligente", dijo a principios de octubre su entrenador Massimiliano Allegri, que no se mostró descontento al ver que Milik se ponía rápidamente al día cuando Vlahovic ya no tenía el mismo impacto ofensivo.

"Jugué cuatro años en Nápoles (2016-2020) y eso me ayudó en mis primeros pasos aquí. Hablo bien italiano, y es un plus importante, no tengo ningún problema para entender al entrenador", explicó Milik recientemente al diario deportivo francés L'Equipe.

Seducido por la Juve, "un gran club", el polaco dejó sin demasiados remordimientos el Marsella, donde cree que estuvo "bien" durante la temporada y media que pasó en Francia (30 goles en 55 partidos), aunque admite que "podría haberlo hecho mejor".

Milik cree que los 'Bianconeri' han encontrado un sistema más adecuado a sus características de potencia: "Creo que es más fácil para cualquier delantero jugar con dos (puntas), tienes más espacio, más situaciones. En Marsella fue diferente. Con Sampaoli, a menudo estaba solo en el área, marcado por dos defensas", explicó".

Un discurso que quizás influya en las decisiones del entrenador polaco antes de comenzar el Mundial contra México, que intenta convencer a Milik de que puede jugar junto a Robert Lewandowski.

Aunque fue titular en el equipo que alcanzó los cuartos de final de la Eurocopa en 2016, "Arek" había perdido su puesto tras el primer partido del Mundial de 2018, perdido contra Senegal (2-1). Y desde la Eurocopa de 2021, que se perdió por una lesión de rodilla, Milik ha jugado poco con la selección (cinco de dieciséis partidos) principalmente por problemas físicos.

La oportunidad de recuperar su puesto en la selección junto a Lewandowski es buena, ya que podrá reencontrarse con un dúo que lleva un año sin ser titular, en noviembre de 2021, contra Andorra (4-1).

