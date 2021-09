Ministra de Defensa holandesa dimite por caótica evacuación en Afganistán

La ministra de Defensa holandesa, Ank Bijleveld, anunció su dimisión el viernes tras la caótica gestión de la evacuación de Afganistán, siguiendo los pasos de la jefa de la diplomacia de su país, Sigrid Kaag.

"He informado a mi partido y al primer ministro de que pediré al rey que acepte mi dimisión", dijo Ank Bijleveld, al día siguiente de una moción de los diputados en la que se criticaba al gobierno por no haber evacuado a algunos afganos y por no haber visto los indicios que apuntaban a una rápida conquista del país por los talibanes.

También aseguró a los periodistas que no quería "obstaculizar el importante trabajo" de sus colegas que siguen intentando evacuar a la gente de Afganistán.

La titular de Relaciones Exteriores, Sigrid Kaag, dimitió el jueves después de haber sido también criticada por el parlamento.

Kaag defendió su gestión de la crisis, pero admitió que el ejecutivo tenía "ángulos muertos" sobre la situación en Afganistán que Holanda compartía con otros países.

Las dos ministras holandesas están entre los primeros funcionarios occidentales que dimiten y asumen la responsabilidad del caos que se produjo entre la toma de Kabul por los talibanes el 15 de agosto y la retirada de las fuerzas estadounidenses a finales de agosto.

Sin embargo, se espera que el impacto de sus dimisiones en el sistema político holandés sea limitado, ya que el país sigue esperando un nuevo gobierno seis meses después de las elecciones parlamentarias del 17 de marzo.

jcp-dk/fio/pc/es