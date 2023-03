Ministra de Deportes francesa niega haber acusado de "acoso" a jefe de la FFF

La ministra de Deportes francesa, Amélie Oudéa-Castéra, negó este miércoles haber acusado de "acoso" a Noël Le Graët, quien dimitió la víspera como presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FF) y estudia denunciarla por difamación.

"Yo nunca he insultado a nadie. Me mantuve educada. Nunca lo he acusado de acoso", indicó Oudéa-Castéra en la radio RTL, recordando que la justicia abrió una investigación por acoso moral y sexual contra Le Graët, de 81 años.

Su renuncia se produjo tras un informe de la Inspección General de Educación, Deporte e Investigación (IGESR) que concluía que su comportamiento era "incompatible" con su función y "la exigencia de ejemplaridad" de su cargo.

El abogado de Le Graët, Thierry Marembert, anunció acciones legales contra la ministra por "difamación", acusándola de haber "mentido" sobre el contenido del informe del IGESR.

"Fue el fiscal el que decidió independientemente abrir una investigación por acoso moral y sexual" en base al informe de la inspección, subrayó la ministra, recordando que durante su elaboración se habló con todas las partes.

Noël Le Graët ha presidido la federación durante 11 años, un período en el que la selección masculina de fútbol ganó el Mundial de 2018 y fue finalista el año pasado, derrotada en los penales por Argentina.

