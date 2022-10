Ministro griego critica a su padre por hacer el saludo nazi en un tribunal

El ministro griego de Salud denunció este martes que su padre, un abogado de ideología ultraderechista, hiciera el saludo nazi durante el juicio en apelación del grupo neonazi Amanecer Dorado.

Thanos Plevris, otrora miembro del partido de extrema derecha Laos, tildó el gesto de "bestial".

El ministro declaró a la cadena Skai TV que se sintió ofendido por que su padre Kostas Plevris -que defiende a un exeurodiputado de Amanecer Dorado, actualmente encarcelado, en el juicio- hiciera ese gesto la semana pasada durante la audiencia de la madre de Pavlos Fyssas, un rapero antifascista asesinado por un simpatizante de Amanecer Dorado en 2013.

"Me hizo estremecer", dijo Plevris a Skai TV. "Primero, porque el saludo se hizo en un tribunal. Y segundo, porque se hizo delante de una mujer cuyo hijo había sido asesinado por un nazi", declaró.

"No me hago responsable, me hace sentir muy mal", dijo el ministro que añadió que su padre "nunca ha escondido su ideología", que no es ilegal según las leyes griegas.

Thanos Plevris, también abogado, defendió a su padre durante un proceso hace unos diez años, por un libro que Kostas Plevris había escrito, en el que se negaba el Holocausto y en el que se trataba a los judíos de "infrahumanos".

El juicio en apelación de Amanecer Dorado empezó en junio, casi dos años después de que cerca de 60 acusados fueran condenados en un juicio por el asesinato de Fyssas y otros delitos, incluyendo asesinato, agresión o dirección de una organización criminal.

Se espera que el proceso dure por lo menos un año.

