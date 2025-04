MLS le pone un alto al guardaespaldas de Messi y genera preocupación por seguridad

El guardaespaldas personal de Lionel Messi, Yassine Cheuko, ha sido vetado de la cancha en los partidos de la MLS, una decisión que podría poner en riesgo la seguridad del astro argentino.

Yassine Cheuko, guardaespaldas de Lionel Messi (La Nacion de Argentina/La Nacion de Argentina)

La Major League Soccer implementó una nueva normativa de seguridad que impacta directamente a Cheuko, experto en artes marciales mixtas y encargado de proteger a Messi.

“Ya no me permiten estar en el campo”, reveló en una entrevista con House of Highlights. Esto significa que, a partir de ahora, la seguridad del capitán de la selección argentina quedará, exclusivamente, en manos del personal de la liga, que se encarga de vigilar desde las tribunas.

Desde su llegada a Estados Unidos, el número de fanáticos que invaden el campo para acercarse a Messi ha sido alarmante. Cheuko comparó su experiencia en Europa con lo que ha vivido en la MLS.

“Estuve siete años trabajando en la Ligue 1 y la Champions League, y solo seis personas entraron al campo. Aquí, en apenas 20 meses, ya se metieron 16″.

Yassine Cheuko ha estado con Messi en momentos muy importantes. (Instagram/Instagram)

El guardaespaldas enfatizó que su presencia en la cancha no es un capricho, sino una necesidad.

“Existe un problema enorme aquí. Yo no soy el problema, déjenme ayudar a Leo… Me encantan la MLS y la Concacaf, pero tenemos que trabajar juntos”.

Advertencia

Messi ya no tendrá a Cheuko protegiéndole la espalda. (AFP/AFP )

A pesar del veto, Cheuko aseguró que entiende la postura de la MLS. Sin embargo, su ausencia en el campo podría motivar a más aficionados a irrumpir en los partidos del Inter Miami en busca de un momento con Messi.

Ahora, la gran pregunta es: ¿podrá la MLS garantizar la seguridad del mejor jugador del mundo sin su guardaespaldas más cercano?

Pelea

Cheuko es todo un personaje y en las redes sociales llamó la atención porque hace unos días retó a pelear al youtuber y boxeador Logan Paul.

Yassine Cheuko

“Escucha, Logan, hago este video porque mucha gente me ha detenido en las calles y he recibido muchos mensajes y comentarios en Instagram acerca de esta pelea. Hagamos la pelea para la gente. Vamos a hacerla”.

El guardaespaldas de Messi, a través de su cuenta personal de Instagram, replicó la apuesta, con un mensaje mucho más amenazante: “Dijiste que necesito atención. Tú necesitas atención. Ahora vamos a dejar de hablar porque sé que eres producto de YouTube. Vengo de la calle”.

