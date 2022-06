Modric renueva por una temporada más con el Real Madrid

El centrocampista del Real Madrid Luka Modric ha renovado por una temporada más, anunció este miércoles el club madrileño, con el que finalizaba contrato a finales de junio.

"El croata queda vinculado a nuestro club hasta el 30 de junio de 2023", afirmó el Real Madrid, con el que el croata ya había renovado por una campaña en el verano de 2021.

Su físico incombustible que le ha llevado a firmar una gran campaña, culminada con los títulos de Liga y Champions, han llevado a su continuación por un año más a sus 36 años.

El centrocampista croata firmó su renovación en el centro de entrenamiento del Real Madrid acompañado por el presidente del club, Florentino Pérez, quien le entregó una camiseta con su nombre con la cifra 2023 estampada.

Modric cumplirá así once temporadas en el club merengue, en las que se ha convertido en una pieza fundamental del medio campo, junto a Casemiro y Toni Kroos, desde su llegada del Tottenham en agosto de 2012 por 35 millones de euros (37,7 millones de dólares).

La prensa española venía dando por descontado desde hace tiempo que el croata volvería a renovar por un año más tras una excelente campaña.

"Estamos hablando el club y yo, pero tenemos buena relación", aseguraba Modric en el día abierto a los medios previo a la final de la Champions, en lo que fue interpretado como que la renovación estaba prácticamente encarrilada.

"He dicho muchas veces que quiero acabar mi carrera en el Real Madrid. Me siento bien, pero no pienso mucho en el futuro, estoy centrado en el presente", había añadido Modric.

Elogiado en varias ocasiones por su técnico Carlo Ancelotti, el italiano también se había mostrado convencido de que podría seguir contando con el croata.

"Luka va terminar su carrera en el Real Madrid, aunque no sé cuándo, es la idea de todos. No tiene problemas para renovar, ni nosotros, el club ni él mismo, está claro", aseguró 'Carletto' el 16 de abril en rueda de prensa.

"Es un jugador que se cuida mucho y casi no ha tenido lesione importantes en su carrera, es una leyenda del fútbol. Maldini ganó una Champions con 40 años y lo comparo con él por su seriedad y cómo entienden el fútbol", añadió el técnico merengue.

Modric, que acumula 436 partidos con la camiseta blanca, sólo dos menos que Cristiano Ronaldo, disputó 45 encuentros esta temporada, en los que marcó tres goles y dio diez asistencias.

gr/iga