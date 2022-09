Mr. Q, el 'influencer' que guía a los hinchas del Mundial de Catar-2022

"Hola, soy Mr. Q, su amable vecino catarí". Desde 2018 Khalifa Al Haroon se dedica a mostrar Catar y a explicar sus especificidades culturales en vídeos cortos y divertidos que cada vez son más populares según se acerca el Mundial, para el que quedan menos de dos meses.

De padre catarí y madre británica, criado en Baréin, Al Haaron, de 38 años, se enfrentó al desconocimiento sobre su país de manera directa en la universidad británica en la que estudió derecho, que luego nunca ejerció.

"Fui a internet a buscar información y era antigua y escasa, o simplemente no había. Entonces decidí crear una página para enseñar el país a la gente", explica a la AFP desde su estudio en la capital Doha.

Para obtener una visa, decir hola o gracias en el lenguaje coloquial, llevar la ropa tradicional masculina (la 'dishdasha'), qué platos tradicionales comer... Mr Q, que cuando era niño soñaba con ser el primer actor del emirato en Hollywood, concibe sus vídeos como "la extensión digital de la hospitalidad" de los suyos.

El 'influencer' con casi 99.000 abonados en Instagram y 115.000 en YouTube aborda todos los temas en sus vídeos, titulados con "#QTip" (que puede ser traducido como 'consejo catarí'), incluyendo los derechos de los trabajadores migrantes empleados como domésticos en el país.

Su seudónimo no quiere decir 'Señor Catar' en inglés, como podría suponerse, 'Mr Q' significa 'Mister Question' (señor pregunta en inglés). Y Al Haroon está dispuesto a "responder a todas".

Preguntado por las críticas que recibe el país desde que le atribuyeron el Mundial de 2022, ya sea por el tratamiento a los trabajadores migrantes, a las personas LGBT+ o sobre la climatización de los estadios; el autodesignado representante de los cataríes no elude ningún tema.

"Hay una diferencia entre las noticias negativas y falsas. Cuando es negativo, veo una oportunidad de mejorar. Las 'fake news' creo que todo el mundo comprende que no son verdad. Lo único que puedo hacer es mostrar a través de los vídeos y fotos como somos realmente porque ustedes pueden tener confianza en lo que ven sus propios ojos", explica.

Por esto se muestra "impaciente" porque la Copa del Mundo comience el 20 de noviembre. "La gente podrá venir aquí, tener la experiencia por ellos mismos y emitir su propio juicio", señaló el también empresario, cuyas actividades van desde los videojuegos a los eventos, pasando por consejero de la Federación Nacional de Fútbol.

Embajador de un país en el punto de mira y no siempre percibido de la mejor manera, el 'influencer' siente "mucha presión", ya antes de que se acercara la Copa del Mundo.

"He encontrado mucha gente que me ha dicho que decidió instalarse en Catar después de haber visto mis vídeos. Y con el Mundial que llega, más gente sigue mi página (iloveqatar.net) y mi canal de YouTube (Mr. Q - iLoveQatar.net)", comenta.

Algunos aficionados se preocupan por la atmósfera que se encontrarán en el emirato musulmán conservador y Mr. Q se esfuerza por tranquilizarlos.

"Habrá algunas normas sociales a respetar (especialmente sobre el consumo de alcohol en público) y pedimos simplemente que se respete el país. Y claro, el país respetará a todos los que vienen", explica.

"Algunas personas podrían cometer errores porque no conocen todas las reglas, eso no es grave, es nuestra cultura y en nuestra religión todo es una cuestión de intenciones. Si usted tiene buenas intenciones, no tiene nada que temer", concluye.

