Muere a los 34 años el cantante estadounidense Aaron Carter

El cantante de pop y hip-hop estadounidense Aaron Carter, que saltó a la fama en el cambio de milenio con su álbum "Aaron's Party (Come Get It)", falleció a la edad de 34 años, informó el sitio especializado TMZ.

De acuerdo con TMZ, Aaron Carter, que era el hermano menor del miembro del grupo Backstreet Boys Nick Carter, fue encontrado muerto en la bañera de su residencia de Lancaster, en California.

Un portavoz de la policía contactado por la AFP dijo que una persona fue encontrada sin vida en el domicilio del cantante el sábado en la mañana, aunque sin confirmar su identidad.

El agente del artista no ha respondido aún a las solicitudes de comentarios de la AFP.

Nacido el 7 de diciembre de 1987 en Tampa, Florida, Carter comenzó su carrera musical cuando tenía siete años. Y cuando en 1997, antes de cumplir 10 años, lanzó su primer álbum "Crush on You".

Luego, en septiembre de 2000, con "Aaron's Party (Come Get It)" vendió tres millones de copias en Estados Unidos y de inmediato se ganó el favoritismo de los adolescentes.

Aaron Carter había participado en giras con The Backstreet Boys y Britney Spears como telonero de sus conciertos. En 2001, su álbum "Oh Aaron", en el que canta a dúo junto a su hermano Mick, le valió un disco de platino.

Aun cuando su popularidad se había desvanecido un poco, Carter continuaba apareciendo regularmente en programas de televisión y difundiendo nuevas canciones en línea. Pero una agitada vida privada, en especial por problemas de dinero con sus cinco hermanos, lo habían puesto bajo el escrutinio de los medios sensacionalistas, y en 2011 había iniciado una desintoxicación por drogas.

En 2013, con grandes deudas, en especial con el fisco, Carter se había declarado en bancarrota y tuvo varios problemas con las autoridades por posesión de estupefacientes y conducta peligrosa.

Este año había afirmado al Daily Mail que aspiraba a no seguir siendo considerado un "tren descarrilado".

"No soy como algunas personas quieren pintarme", dijo. "Si alguien quiere tratarme de tren descarrilado, entonces soy un tren que ha sufrido varios accidentes y que se ha descarrilado por muchas razones".

