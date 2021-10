Muere Hubert Germain, el último "Compañero de la Liberación" de Francia

Hubert Germain, el último superviviente de la Orden de Compañeros de la Liberación de Francia en la Segunda Guerra Mundial, murió este martes a los 101 años.

"Quisiera informarles de la muerte de Hubert Germain, nuestro último compañero vivo de la Liberación", anunció la ministra francesa de Defensa Florence Parly.

"Es un momento importante de nuestra historia", añadió Parly.

El general Charles De Gaulle, Padre de las Fuerzas Francesas Libres (FFL), creó la Orden de la Liberación en noviembre de 1940 para destacar a aquellos que lucharon por liberar a Francia de la ocupación nazi.

En total, 1.038 personas, entre ellas seis mujeres, recibieron el título de Compañero de la Liberación, así como 18 unidades militares y cinco comunas francesas.

Hubert Germain será enterrado en el Mont-Valérien, el principal lugar de ejecución de resistentes durante la Segunda Guerra Mundial, convertido en memorial.

El presidente Emmanuel Macron presidirá la ceremonia para Germain el 11 de noviembre en el Arco del Triunfo y en el Mont-Valérien, cerca de París.

El presidente expresó sus "más profundas condolencias a todos los franceses herederos de las batallas que él libró", dijo el Palacio del Elíseo.

"La nación ha perdido a uno de sus más ilustres servidores", declaró el general Thierry Burkhard, jefe del Estado Mayor del Ejército francés.

Germain, que fue diputado y posteriormente ministro del presidente Georges Pompidou (1969-1974), cumplió 101 años el 6 de agosto.

Hijo de un general de las tropas coloniales, pasaba el examen de ingreso a la escuela naval cuando las tropas alemanas multiplicaban las victorias frente al ejército francés en la primavera de 1940.

"Al cabo de cinco minutos, me dije: '¿Pero qué haces aquí?'", contó a la AFP en el 2018. "Me levanté y le dije al examinador: 'me voy a la guerra'".

Entre junio y julio de 1940, unos 7.000 franceses partieron a Reino Unidos. Entre ellos había cientos de futuros Compañeros de la Liberación, a menudo veinteañeros, furiosos por la capitulación del mariscal francés Philippe Pétain.

Hubert Germain partió del puerto de Saint-Jean-de-Luz (suroeste), a bordo del "Andorra Star", que llevaba a soldados polacos a Inglaterra. Llegó a Londres, junto a tres compañeros, el 24 de junio de 1940.

Se alistó en la Legión Extranjera y luchó en Siria, Libia, Egipto, Italia y Túnez.

Participó en el desembarco dirigido por Francia en las playas del Mediterráneo en agosto de 1944, "Lloré como un niño. Regresaba a mi país", contó en una entrevista.

Luchó por la liberación de la ciudad meridional de Toulon, el valle del Ródano y Lyon en el centro de Francia, pasando a los montes Vosgos y Alsacia en el este, y terminó la guerra en el sur de los Alpes.

Fue condecorado por el general de Gaulle a finales de junio de 1944 en Italia.

Un tercio de los "Compañeros de la Liberación" murieron en combate, y el 80% de los supervivientes resultaron heridos durante el conflicto.

Los últimos fallecieron uno tras otro durante la última década, incluido Daniel Cordier, que murió a los 100 años el 20 de noviembre de 2020. El había partido hacia Londres con 19 años, para convertirse dos años más tarde en secretario de Jean Moulin, figura legendaria de la resistencia que murió a manos de la Gestapo.

