Muguruza cae en segunda ronda en Madrid, Sorribes elimina a Osaka

La española Garbiñe Muguruza, número 9 del mundo, fue eliminada el domingo del torneo de Madrid en segunda ronda por la ucraniana Anhelina Kalinina (37º), mientras que la también local Sara Sorribes (47ª) sorprendió a la japonesa Naomi Osaka (36ª y exnúmero uno mundial).

Muguruza, perdió el primer set por 6-3, y en el segundo, con problemas físicos, fue incapaz de lograr ganar un solo juego, y perdió 6-0.

El tenis español pierde así a su segunda jugadora del 'Top 10' mundial en esta segunda ronda, después de la eliminación de Paula Badosa (2ª) el sábado ante la rumana Simona Halep (21ª).

Sorribes fue por lo tanto la alegría española del día en el torneo.

Superó a Osaka por 6-3 y 6-1. La jugadora japonesa apareció con el gemelo izquierdo vendado.

"Sentí algo en mi tendón de Aquiles tras mi primer partido. Ayer (sábado) no pudo golpear bien la bola y lo he vuelto a sentir hoy (domingo). Pero estoy segura de que va a ir bien. Hace dos años ya lo tuve, imagino que no será un gran problema", afirmó, precisando que se someterá a pruebas médicas.

Osaka estuvo en los últimos días preparándose sobre tierra batida en Mallorca. Esta eliminación prematura complica su preparación para Roland Garros, donde nunca ha logrado superar la tercera ronda.

En octavos de final, Sorribes se enfrentará a la rusa Darya Kasatkina (23ª), que eliminó a una de las favoritas, la griega Maria Sakkari (5ª), por 3-6, 6-3 y 6-1.

La estadounidense Danielle Collins, número 8 del mundo y sexta cabeza de serie en Madrid, también sufrió este domingo una sorprendente derrota en segunda ronda, contra la canadiense Bianca Andreescu (111º).

Andreescu dominó los dos sets por 6-1, 6-1 y se enfrentará en octavos a una compatriota de Collins, Jessica Pegula (14º), que derrotó 6-3, 6-3 a la estonia Kaia Kanepi (55ª).

-- Resultados de la 4ª jornada del torneo de tenis de Madrid:

. Individual femenino (2ª vuelta):

Jil Teichmann (SUI) derrotó a Leylah Fernandez (CAN/N.17) 6-4, 6-4

Elena Rybakina (KAZ/N.16) a Katerina Siniaková (CZE) 6-0, 1-0 y abandono

Emma Raducanu (GBR/N.9) a Marta Kostyuk (UKR) 6-2, 6-1

Anhelina Kalinina (UKR) a Garbiñe Muguruza (ESP/N.7) 6-3, 6-0

Darya Kasatkina (RUS) a Maria Sakkari (GRE/N.4) 3-6, 6-3, 6-1

Sara Sorribes (ESP) a Naomi Osaka (JPN) 6-3, 6-1

Jessica Pegula (USA/N.12) a Kaia Kanepi (EST) 6-3, 6-3

Bianca Andreescu (CAN) a Danielle Collins (USA/N.6) 6-1, 6-1

./bds/dam-dr