Muguruza dice no estar "asustada" después de caer eliminada en cuartos de final de Tokio

La exnúmero uno mundial hispanovenezolana Garbiñe Muguruza dice no estar "asustada" por su bajada de nivel después de perder en los cuartos del Pan Pacific Open en Tokio, el viernes.

La cabeza de serie N.3 perdió 6-4, 6-2 contra la rusa Liudmila Samsonova para continuar con la mala racha de resultados de este año que atraviesa la ganadora en dos ocasiones de un título de Grand Slam y del último Masters femenino.

Muguruza no ha logrado encadenar más de dos victorias consecutivas en un torneo y cayó del 'Top 10' del ranking WTA este mes.

Pero dijo que "ya se había recuperado" de su última derrota y que tenía la vista puesta en su siguiente torneo.

"No creo que tenga que estar muy triste sobre ello. Jugué bien, ella jugó mejor y eso es todo", dijo la española, ahora número 12 del mundo.

"No quiero pensar más de la cuenta, quiero seguir avanzando. He tenido peores derrotas en las que no pensé que había jugado bien pero en esta sentí que estuve cerca".

Muguruza, que ganó Roland Garros en 2016 y Wimbledon un año después, arrancó 2022 en el N.3 del mundo, pero desde entonces ha perdido en la primera ronda de seis torneos.

Declaró que "definitivamente sentía al principio del año que iba a ser duro" pero no estaba "en absoluto asustada por un año difícil".

Muguruza es el último de una lista de grandes nombres en caer eliminada en este torneo. Su compatriota Paula Badosa, Caroline García y la campeona en Wimbledon Elena Rybakina cayeron en rondas previas, con Naomi Osaka causando baja por un dolor abdominal.

